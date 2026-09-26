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Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204)

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Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 1
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 2
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 3
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 4
Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
1
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 1
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 2
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 3
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 4
  • Монитор MSI 23.8&quot; Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616621
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
Угол наклона экрана -5°/+23°
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
1
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х41х19
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204)

Монитор MSI с диагональю экрана 23,8 дюйма предлагает великолепное качество изображения благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1080. Эта модель обеспечивает плавное и чёткое воспроизведение изображений благодаря времени отклика в 1 мс и частоте обновления 100 Гц, что делает её отличным выбором как для работы, так и для игр. Матовое покрытие экрана существенно снижает блики и отражения, создавая комфортные условия просмотра при любом освещении. Монитор оснащён встроенными динамиками, что позволяет обойтись без дополнительной аудиосистемы, если требуется воспроизвести звук. При весе всего 3,3 кг с подставкой, устройство легко перемещать и устанавливать. Удобство и гибкость размещения обеспечиваются также поддержкой крепления VESA, что позволяет закрепить монитор на стене или на кронштейне в зависимости от потребностей пользователя. Эта модель монитора от MSI сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, предлагая пользователям высокую производительность и комфорт в использовании.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
Угол наклона экрана -5°/+23°
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
1
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Развернуть
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI с диагональю экрана 23,8 дюйма предлагает великолепное качество изображения благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1080. Эта модель обеспечивает плавное и чёткое воспроизведение изображений благодаря времени отклика в 1 мс и частоте обновления 100 Гц, что делает её отличным выбором как для работы, так и для игр. Матовое покрытие экрана существенно снижает блики и отражения, создавая комфортные условия просмотра при любом освещении. Монитор оснащён встроенными динамиками, что позволяет обойтись без дополнительной аудиосистемы, если требуется воспроизвести звук. При весе всего 3,3 кг с подставкой, устройство легко перемещать и устанавливать. Удобство и гибкость размещения обеспечиваются также поддержкой крепления VESA, что позволяет закрепить монитор на стене или на кронштейне в зависимости от потребностей пользователя. Эта модель монитора от MSI сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, предлагая пользователям высокую производительность и комфорт в использовании.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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