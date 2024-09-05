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Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты

1 Отзывы
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Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 1
Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 2
Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 3
Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 4
Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 5
Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 1
  • Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 2
  • Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 3
  • Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 4
  • Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 5
  • Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653224
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
13 л
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
5

Описание товара Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты

Используется для уничтожения бумаг с секретной информацией. Компактный и легкий.

Отзывы о товаре Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты

Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шредер для небольшого объема документации. Компактный, не очень громкий



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
13 л
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Используется для уничтожения бумаг с секретной информацией. Компактный и легкий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шредер для небольшого объема документации. Компактный, не очень громкий


Шредер Cactus CS-SH-A3 (секр.P-4)/фрагменты/6лист./13лтр./скобы/пл.карты - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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