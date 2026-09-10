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Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536)

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Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 1
Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 2
Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 3
Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 4
Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 1
  • Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 2
  • Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 3
  • Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 4
  • Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395655
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Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
32
Одновременно листов, до
200
Переработка
кредитных карт
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
41

Описание товара Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536)

Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536)

Отзывы о товаре Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
32
Одновременно листов, до
200
Переработка
кредитных карт
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes AutoMax 200C (FS-46536) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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