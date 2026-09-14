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Шредер Гелеос УД14-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Гелеос УД14-5

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Шредер Гелеос УД14-5 - фото 3
Шредер Гелеос УД14-5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 1
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 2
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 3
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 482334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шредер Гелеос УД14-5
5 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
14 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х24
Вес, кг.
3.5

Описание товара Шредер Гелеос УД14-5

Используется для уничтожения бумаг дома и в небольшом офисе. Компактный и легкий.

Отзывы о товаре Шредер Гелеос УД14-5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
14 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Описание
Используется для уничтожения бумаг дома и в небольшом офисе. Компактный и легкий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шредер Гелеос УД14-5 - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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