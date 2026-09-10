Top.Mail.Ru
Шредер Гелеос УМ22-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шредер Гелеос УМ22-5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 1
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 2
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 3
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 4
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 5
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 6
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 7
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 8
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 9
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 10
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 11
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 12
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 13
Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 1
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 2
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 3
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 4
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 5
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 6
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 7
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 8
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 9
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 10
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 11
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 12
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 13
  • Шредер Гелеос УМ22-5 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331943
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Емкость корзины
22 л
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
10
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х20
Вес, кг.
8

Описание товара Шредер Гелеос УМ22-5

Уничтожитель бумаг «ГЕЛЕОС» УМ22-5 станет хорошим помощником в работе по быстрому и надежному уничтожению важной, секретной и личной информации на любом предприятии. А также, подойдет для банков и охранных фирм, ведь он может легко измельчить банковские карточки, CD-диски и документы с металлическими частицами (скобы и скрепки). У «ГЕЛЕОС» УМ22-5 объемный пластиковый корпус и предусмотрена выдвижная корзина для бумаги на 22 литра. За один раз устройство может разрезать на мелкие частицы размером 2х8 мм до 10 листов со скоростью 75 мм/сек. Уничтожитель работает с мощностью 400 Вт и довольно бесшумно, не будет никого отвлекать от работы и не привлечет ненужного внимания. Также устройство легко передвигается с места на место, не требует особого обслуживания и легко чистится.

Отзывы о товаре Шредер Гелеос УМ22-5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Емкость корзины
22 л
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
10
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Описание
Уничтожитель бумаг «ГЕЛЕОС» УМ22-5 станет хорошим помощником в работе по быстрому и надежному уничтожению важной, секретной и личной информации на любом предприятии. А также, подойдет для банков и охранных фирм, ведь он может легко измельчить банковские карточки, CD-диски и документы с металлическими частицами (скобы и скрепки). У «ГЕЛЕОС» УМ22-5 объемный пластиковый корпус и предусмотрена выдвижная корзина для бумаги на 22 литра. За один раз устройство может разрезать на мелкие частицы размером 2х8 мм до 10 листов со скоростью 75 мм/сек. Уничтожитель работает с мощностью 400 Вт и довольно бесшумно, не будет никого отвлекать от работы и не привлечет ненужного внимания. Также устройство легко передвигается с места на место, не требует особого обслуживания и легко чистится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Гелеос УМ22-5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...