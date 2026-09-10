Шредер Гелеос УМ22-5
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Характеристики
Описание товара Шредер Гелеос УМ22-5
Уничтожитель бумаг «ГЕЛЕОС» УМ22-5 станет хорошим помощником в работе по быстрому и надежному уничтожению важной, секретной и личной информации на любом предприятии. А также, подойдет для банков и охранных фирм, ведь он может легко измельчить банковские карточки, CD-диски и документы с металлическими частицами (скобы и скрепки). У «ГЕЛЕОС» УМ22-5 объемный пластиковый корпус и предусмотрена выдвижная корзина для бумаги на 22 литра. За один раз устройство может разрезать на мелкие частицы размером 2х8 мм до 10 листов со скоростью 75 мм/сек. Уничтожитель работает с мощностью 400 Вт и довольно бесшумно, не будет никого отвлекать от работы и не привлечет ненужного внимания. Также устройство легко передвигается с места на место, не требует особого обслуживания и легко чистится.
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