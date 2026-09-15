Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}
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Характеристики
Описание товара Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}
Высокопроизводительный шредер Fellowes Powershred LX65 предназначен для персонального использования в офисе. Шредер удобно размещать рядом с рабочим столом благодаря специальному вытянутому корпусу. Новый фирменный дизайн уничтожителя Fellowes поможет сделать ваш офис технологичным и современным. Уничтожитель Fellowes LX65 обладает повышенной производительностью 10 листов, высокой скоростью резки 4 м/мин и увеличенным рабочим циклом 6 мин. За рабочий цикл шредер способен уничтожить до 1000 листов без остановки. В удобную корзину объемом 22 л вмещается около 300 листов А4. Размер фрагмента резки 4x40 мм, что соответствует уровню секретности P-4 по DIN66399. В этом случае лист бумаги А4 разрезается почти на 400 частей, что гарантирует высокую защиту от несанкционированного восстановления.. Процесс уничтожения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы. Уникальная технология безопасности SafeSense мгновенно остановит шредер при касании рукой зоны подачи бумаги.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Отзывы о товаре Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}