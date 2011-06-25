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Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Office Kit S35 (OK0440S035)

5 Отзывы
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Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 1
Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 2
Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 3
Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 1
  • Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 2
  • Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 3
  • Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420706
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Характеристики

Бренд
Office Kit
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
14
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
9
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х24
Вес, кг.
4.13

Описание товара Шредер Office Kit S35 (OK0440S035)

Шредер Office Kit S35 (OK0440S035)



Теги товара: небольшого размера

Отзывы о товаре Шредер Office Kit S35 (OK0440S035)

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Роман

Достоинства:
Приобрели для небольшого офиса - соотношение цена/качество просто отличное.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Шредер справляется с документами, пластиковыми картами и даже скрепками (есть защита от них). Уровень шума приемлемый для офисного помещения. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2011
Наталья

Достоинства:
Скорость уничтожения оптимальная для офисного использования.

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Как системный администратор, постоянно сталкиваюсь с необходимостью уничтожения документов. Этот шредер порадовал надежностью и функциональностью. Есть защита от перегрева, что очень важно при длительной работе.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2010
Andrew

Достоинства:
Качество сборки на высоте - работает плавно, без заеданий.

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую в юридической фирме для уничтожения конфиденциальных документов. Шредер справляется с 8 листами за раз, что очень удобно при больших объемах. Контейнер вместительный, не приходится часто очищать.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2007
Данил

Достоинства:
Очень доволен покупкой!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для уничтожения личных документов - старые банковские карты, договоры. Компактный размер позволяет хранить его в шкафу, когда не используется. Безопасность на уровне - документы невозможно восстановить.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2004
Sveta

Достоинства:
Отличная модель для офиса!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобрели для небольшого офиса - справляется на ура с ежедневным объемом документов. Уровень шума вполне приемлемый, можно работать рядом. Безопасность на высоте - документы уничтожаются до состояния конфетти. Особенно порадовала функция автоматического включения/выключения.



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Характеристики
Бренд
Office Kit
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
14
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
9
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Office Kit S35 (OK0440S035)


Теги товара: небольшого размера
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Роман

Достоинства:
Приобрели для небольшого офиса - соотношение цена/качество просто отличное.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Шредер справляется с документами, пластиковыми картами и даже скрепками (есть защита от них). Уровень шума приемлемый для офисного помещения. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2011
Наталья

Достоинства:
Скорость уничтожения оптимальная для офисного использования.

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Как системный администратор, постоянно сталкиваюсь с необходимостью уничтожения документов. Этот шредер порадовал надежностью и функциональностью. Есть защита от перегрева, что очень важно при длительной работе.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2010
Andrew

Достоинства:
Качество сборки на высоте - работает плавно, без заеданий.

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Использую в юридической фирме для уничтожения конфиденциальных документов. Шредер справляется с 8 листами за раз, что очень удобно при больших объемах. Контейнер вместительный, не приходится часто очищать.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2007
Данил

Достоинства:
Очень доволен покупкой!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для уничтожения личных документов - старые банковские карты, договоры. Компактный размер позволяет хранить его в шкафу, когда не используется. Безопасность на уровне - документы невозможно восстановить.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2004
Sveta

Достоинства:
Отличная модель для офиса!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобрели для небольшого офиса - справляется на ура с ежедневным объемом документов. Уровень шума вполне приемлемый, можно работать рядом. Безопасность на высоте - документы уничтожаются до состояния конфетти. Особенно порадовала функция автоматического включения/выключения.


Шредер Office Kit S35 (OK0440S035) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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