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Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

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Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
  • Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
  • Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
  • Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
  • Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}
12 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
17 л
Одновременно листов, до
9
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
4.5

Описание товара Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

Шредер Fellowes LX50 предназначен для персонального использования. Корпус шредера отличается современным дизайном с плавными линиями и обтекаемыми формами. Шредер обладает повышенной производительностью - 9 листов и вместительной корзиной на 17 литров. Размер фрагмента бумаги после уничтожения - 4x37 мм, что соответствует уровню секретности P-4 по стандарту DIN66399. Лист бумаги формата А4 измельчается на 420+ частей, что гарантирует надежную защиту от возможного восстановления после уничтожения. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы.

Отзывы о товаре Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
17 л
Одновременно листов, до
9
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Fellowes LX50 предназначен для персонального использования. Корпус шредера отличается современным дизайном с плавными линиями и обтекаемыми формами. Шредер обладает повышенной производительностью - 9 листов и вместительной корзиной на 17 литров. Размер фрагмента бумаги после уничтожения - 4x37 мм, что соответствует уровню секретности P-4 по стандарту DIN66399. Лист бумаги формата А4 измельчается на 420+ частей, что гарантирует надежную защиту от возможного восстановления после уничтожения. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 9лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} – стоимость товара 12010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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