Top.Mail.Ru
Шредер Buro Office BU-S1204D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шредер Buro Office BU-S1204D

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 1
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 2
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 3
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 4
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 5
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 6
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 7
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 8
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 9
Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 1
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 2
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 3
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 4
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 5
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 6
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 7
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 8
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 9
  • Шредер Buro Office BU-S1204D - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420564
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
21
Одновременно листов, до
12
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
3.55

Описание товара Шредер Buro Office BU-S1204D

Шредер Buro Office BU-S1204D

Отзывы о товаре Шредер Buro Office BU-S1204D




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
21
Одновременно листов, до
12
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Buro Office BU-S1204D
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Buro Office BU-S1204D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...