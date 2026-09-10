Шредер Buro Office BU-S1204D
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Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
21
Одновременно листов, до
12
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
3.55
Описание товара Шредер Buro Office BU-S1204D
Шредер Buro Office BU-S1204D
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Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
21
Одновременно листов, до
12
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Шредер Buro Office BU-S1204D
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
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