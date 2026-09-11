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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2
Скорость чтения данных, МБ/с
1000
Скорость записи данных, МБ/с
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653085
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Описание товара Флешка A-DATA 256GB (AELI-UE800-256G-CSG) Elite UE800, USB 3.2/TypeC, Серый, металлич.1000/1000 Mb/s
Благодаря памяти OTG USB Flash 256 ГБ ADATA Elite UE800 вы сможете в любой момент получить доступ к хранящейся на ней информации, открывая файлы на вашем смартфоне или планшете. Устройство, представленное в лаконичном черно-сером цвете корпуса, получило поддержку стандарта USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2), благодаря чему обеспечивается быстрая обработка данных со скоростью до 1000 Мбайт/сек. Модель обладает внушительным объемом свободной памяти (256 ГБ), чтобы файлы любого формата или размера всегда были у вас под рукой. Корпус памяти OTG USB Flash 256 ГБ ADATA Elite UE800 выполнен из качественного металла, прочность которого обеспечивает аппаратной части хорошую защиту практически от всех механических повреждений. Миниатюрная флешка с размерами 73x21.3x8.9 мм располагает ушком в углу, в которое можно продеть шнурок и подвесить накопитель данных на связку ключей. Использовать данную модель можно с любыми мобильными устройствами, имеющими разъем USB Type-C в конструкции и поддерживающими технологию OTG.
Благодаря памяти OTG USB Flash 256 ГБ ADATA Elite UE800 вы сможете в любой момент получить доступ к хранящейся на ней информации, открывая файлы на вашем смартфоне или планшете. Устройство, представленное в лаконичном черно-сером цвете корпуса, получило поддержку стандарта USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2), благодаря чему обеспечивается быстрая обработка данных со скоростью до 1000 Мбайт/сек. Модель обладает внушительным объемом свободной памяти (256 ГБ), чтобы файлы любого формата или размера всегда были у вас под рукой. Корпус памяти OTG USB Flash 256 ГБ ADATA Elite UE800 выполнен из качественного металла, прочность которого обеспечивает аппаратной части хорошую защиту практически от всех механических повреждений. Миниатюрная флешка с размерами 73x21.3x8.9 мм располагает ушком в углу, в которое можно продеть шнурок и подвесить накопитель данных на связку ключей. Использовать данную модель можно с любыми мобильными устройствами, имеющими разъем USB Type-C в конструкции и поддерживающими технологию OTG.
Флешка A-DATA 256GB (AELI-UE800-256G-CSG) Elite UE800, USB 3.2/TypeC, Серый, металлич.1000/1000 Mb/s - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка A-DATA 256GB (AELI-UE800-256G-CSG) Elite UE800, USB 3.2/TypeC, Серый, металлич.1000/1000 Mb/s