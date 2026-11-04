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Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S)

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Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) - фото 1
Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) - фото 2
Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) - фото 1
  • Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) - фото 2
  • Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S)
610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S)

Серебристая флешка USB Silicon Power Touch F80 32 Гб это компактное запоминающее устройство, сочетающее в себе высокую функциональность, стильный дизайн и доступную цену. Корпус девайса выполнен из качественного металла и надежно защищает изделие от внешних воздействий. Накопитель обладает оптимальным для хранения важной деловой информации объемом памяти в 32 Гб. Небольшие размеры флешки позволяют постоянно носить ее с собой и, в случае необходимости, использовать для скачивания или воспроизведения данных в цифровом формате. Современный интерфейс USB 2.0 обеспечивает стабильную скорость передачи любого объема информации с одного носителя на другой. Флешка USB Silicon Power Touch F80 32 Гб это современный цифровой аксессуар, который поможет вам иметь оперативный доступ к нужной информации, где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Серебристая флешка USB Silicon Power Touch F80 32 Гб это компактное запоминающее устройство, сочетающее в себе высокую функциональность, стильный дизайн и доступную цену. Корпус девайса выполнен из качественного металла и надежно защищает изделие от внешних воздействий. Накопитель обладает оптимальным для хранения важной деловой информации объемом памяти в 32 Гб. Небольшие размеры флешки позволяют постоянно носить ее с собой и, в случае необходимости, использовать для скачивания или воспроизведения данных в цифровом формате. Современный интерфейс USB 2.0 обеспечивает стабильную скорость передачи любого объема информации с одного носителя на другой. Флешка USB Silicon Power Touch F80 32 Гб это современный цифровой аксессуар, который поможет вам иметь оперативный доступ к нужной информации, где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power Firma F80 32GB (SP032GBUF2F80V1S) - по цене 610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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