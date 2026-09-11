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Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55"

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Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 12
Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 13
Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 14
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Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 1
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 2
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 3
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 4
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 5
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 6
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 7
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 8
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 9
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 10
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 11
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 12
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 13
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 14
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 15
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 16
  • Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55&quot; - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652609
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI x 3
Выходы
аудио цифровой оптический
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
44
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.8х0.17
Вес, кг.
20

Описание товара Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55"

ТВ Станция Про — новый умный телевизор Яндекса, объединивший в себе лучшие технологии телевизоров и умных колонок с Алисой. Технические характеристики делают этот продукт флагманом ТВ-линейки Яндекса. Матовый QLED-экран — 1,07 млрд цветов без бликов и искажений. Технологии HDR и МЕМС — для большей детализации изображения и плавности динамичных сцен. Объёмное трёхполосное звучание — 6 разнонаправленных динамиков мощностью 44 Вт. Интеллектуальный четырёхъядерный процессор с выделенным двухъядерным нейронным процессором (NPU) — для исключительной производительности. ТВ Станция Про работает на платформе YaOS X (прежнее название Яндекс ТВ), операционной системе Smart TV для телевизоров и телевизионных приставок. Голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Используйте телевизор как Станцию, даже когда не смотрите: уточняйте у Алисы погоду, просите её включить музыку, поставить будильник или найти что-нибудь в интернете. Доступ ко множеству фильмов и сериалов из разных онлайн-кинотеатров и приложений, сквозной поиск во всём интернете и привычные телеканалы без антенн и проводов. Ваши персонализированные подборки и рекомендации контента — всё на одном экране. Тонкий корпус — всего 4 см. В комплекте — специальный кронштейн, с помощью которого ТВ Станция Про крепится к стене вплотную, как картина.

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55"




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI x 3
Выходы
аудио цифровой оптический
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
VA
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
44
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
Описание
ТВ Станция Про — новый умный телевизор Яндекса, объединивший в себе лучшие технологии телевизоров и умных колонок с Алисой. Технические характеристики делают этот продукт флагманом ТВ-линейки Яндекса. Матовый QLED-экран — 1,07 млрд цветов без бликов и искажений. Технологии HDR и МЕМС — для большей детализации изображения и плавности динамичных сцен. Объёмное трёхполосное звучание — 6 разнонаправленных динамиков мощностью 44 Вт. Интеллектуальный четырёхъядерный процессор с выделенным двухъядерным нейронным процессором (NPU) — для исключительной производительности. ТВ Станция Про работает на платформе YaOS X (прежнее название Яндекс ТВ), операционной системе Smart TV для телевизоров и телевизионных приставок. Голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Используйте телевизор как Станцию, даже когда не смотрите: уточняйте у Алисы погоду, просите её включить музыку, поставить будильник или найти что-нибудь в интернете. Доступ ко множеству фильмов и сериалов из разных онлайн-кинотеатров и приложений, сквозной поиск во всём интернете и привычные телеканалы без антенн и проводов. Ваши персонализированные подборки и рекомендации контента — всё на одном экране. Тонкий корпус — всего 4 см. В комплекте — специальный кронштейн, с помощью которого ТВ Станция Про крепится к стене вплотную, как картина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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