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Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной

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Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 1
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 2
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 3
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 4
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 5
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 6
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 7
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 8
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 9
Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
58
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 1
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 2
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 3
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 4
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 5
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 6
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 7
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 8
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 9
  • Телевизор Starwind 58&quot; SW-LED58UG401 стальной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587087
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Аксессуары для Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной



Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
USB Type-Ax2, вход HDMIx3, вход аудио цифровой коаксиальный
Выходы
USB
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Starwind SW-LED58UG401
Тип экрана
OLED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
58
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х1.1х0.15
Вес, кг.
17.5

Описание товара Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной

Starwind SW-LED58UG401 – это умный телевизор с качественной жидкокристаллической матрицей и тонкими рамками. Операционная система, на базе которой работает интерфейс устройства, это русифицированный Android с возможностью голосового управления от Яндекс ТВ. Взаимодействовать с поиском контента можно как посредством нажатия кнопок пульта ДУ, так и через его встроенный микрофон. Для качественного приёма ТВ-сигнала в данную модель интегрировано пять тюнеров. Помимо этого, телевизор поддерживает потоковую обработку медиафайлов из онлайн стриминговых сервисов. Приложения для работы с ними загружаются бесплатно из предустановленного магазина. К Интернету Starwind SW-LED58UG401 можно подключить как посредством кабеля через порт Ethernet, так и с помощью модуля WI-FI. Для использования телевизора в качестве экрана со встроенным звуком в данной модели предусмотрены выходы HDMI, а для подключения флеш-накопителей – USB.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
USB Type-Ax2, вход HDMIx3, вход аудио цифровой коаксиальный
Выходы
USB
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Starwind SW-LED58UG401
Тип экрана
OLED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
58
HD-формат
Ultra HD 4K
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind SW-LED58UG401 – это умный телевизор с качественной жидкокристаллической матрицей и тонкими рамками. Операционная система, на базе которой работает интерфейс устройства, это русифицированный Android с возможностью голосового управления от Яндекс ТВ. Взаимодействовать с поиском контента можно как посредством нажатия кнопок пульта ДУ, так и через его встроенный микрофон. Для качественного приёма ТВ-сигнала в данную модель интегрировано пять тюнеров. Помимо этого, телевизор поддерживает потоковую обработку медиафайлов из онлайн стриминговых сервисов. Приложения для работы с ними загружаются бесплатно из предустановленного магазина. К Интернету Starwind SW-LED58UG401 можно подключить как посредством кабеля через порт Ethernet, так и с помощью модуля WI-FI. Для использования телевизора в качестве экрана со встроенным звуком в данной модели предусмотрены выходы HDMI, а для подключения флеш-накопителей – USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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