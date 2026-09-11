Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной
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Аксессуары для Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной
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Характеристики
Описание товара Телевизор Starwind 58" SW-LED58UG401 стальной
Starwind SW-LED58UG401 – это умный телевизор с качественной жидкокристаллической матрицей и тонкими рамками. Операционная система, на базе которой работает интерфейс устройства, это русифицированный Android с возможностью голосового управления от Яндекс ТВ. Взаимодействовать с поиском контента можно как посредством нажатия кнопок пульта ДУ, так и через его встроенный микрофон. Для качественного приёма ТВ-сигнала в данную модель интегрировано пять тюнеров. Помимо этого, телевизор поддерживает потоковую обработку медиафайлов из онлайн стриминговых сервисов. Приложения для работы с ними загружаются бесплатно из предустановленного магазина. К Интернету Starwind SW-LED58UG401 можно подключить как посредством кабеля через порт Ethernet, так и с помощью модуля WI-FI. Для использования телевизора в качестве экрана со встроенным звуком в данной модели предусмотрены выходы HDMI, а для подключения флеш-накопителей – USB.
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