Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
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Характеристики
Описание товара Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
Rombica Smart TV 50QL - это умный QLED Смарт ТВ с диагональю экрана 50 дюймов. Безрамочный IPS дисплей обеспечивает высокое качество изображения 4K Ultra HD с поддержкой HDR 10 Bit. Телевизор работает на операционной системе Android 13 (ZEASN TV) и предлагает доступ к Google Play Market TV. Rombica 50QL оснащен Bluetooth v5.0 и Wi-Fi, а также имеет LAN для быстрого и стабильного подключения к интернету. Аудиосистема телевизора составляет 20 Вт, поддерживает технологию Dolby Audio и обеспечивает объемное звучание. С Rombica 50QL вы получите доступ к популярным видеосервисам, таким как YouTube, Kinopoisk, Okko, KION, Ivi и Wink. Благодаря функции зеркалирования экрана Miracast, вы сможете легко передавать изображение со своего смартфона или планшета на большой экран телевизора. Этот телевизор поддерживает кабельное, эфирное и спутниковое телевидение, что делает его универсальным выбором для любого дома. Пульт управления Bluetooth с встроенным голосовым помощником Google Assistant обеспечивает еще больше удобства при использовании телевизора.
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