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Телевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный

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Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
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Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 10
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 11
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 12
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 13
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 14
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 15
Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 11
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 12
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 13
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 14
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 15
  • Телевизор Hisense 50E7S RU 50&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736106
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.79х0.11
Вес, кг.
11.47

Описание товара Телевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный

**50' Телевизор Q-LED HISENSE 50E7S RU — яркое и чёткое изображение для незабываемых впечатлений!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 50E7S RU. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите максимально реалистичную картинку. Поддержка HDR сделает цвета ещё более насыщенными, а детали — более различимыми. **Почему стоит выбрать HISENSE 50E7S RU?** * **Чёткое изображение:** разрешение 4K UHD и технология QLED обеспечивают высокую детализацию и реалистичность картинки. * **Широкие возможности подключения:** 3 разъёма HDMI и 2 разъёма USB позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система HomeOS и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента. * **Удобство использования:** наличие голосового помощника Amazon Alexa и функции защиты от детей сделает использование телевизора максимально комфортным. * **Дополнительные преимущества:** возможность записи видео, игровой режим и другие функции расширят возможности использования телевизора. **Технические характеристики:** * диагональ: 50 дюймов; * тип экрана: QLED; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * поддержка HDR: да; * частота обновления: 60 Гц; * аудиосистема: 2.0; * поддержка Bluetooth и Wi-Fi: да; * слот CI+: да; * крепление VESA: 200x400; * количество HDMI: 3; * количество USB: 2; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором HISENSE 50E7S RU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Описание
**50' Телевизор Q-LED HISENSE 50E7S RU — яркое и чёткое изображение для незабываемых впечатлений!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 50E7S RU. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите максимально реалистичную картинку. Поддержка HDR сделает цвета ещё более насыщенными, а детали — более различимыми. **Почему стоит выбрать HISENSE 50E7S RU?** * **Чёткое изображение:** разрешение 4K UHD и технология QLED обеспечивают высокую детализацию и реалистичность картинки. * **Широкие возможности подключения:** 3 разъёма HDMI и 2 разъёма USB позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система HomeOS и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента. * **Удобство использования:** наличие голосового помощника Amazon Alexa и функции защиты от детей сделает использование телевизора максимально комфортным. * **Дополнительные преимущества:** возможность записи видео, игровой режим и другие функции расширят возможности использования телевизора. **Технические характеристики:** * диагональ: 50 дюймов; * тип экрана: QLED; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * поддержка HDR: да; * частота обновления: 60 Гц; * аудиосистема: 2.0; * поддержка Bluetooth и Wi-Fi: да; * слот CI+: да; * крепление VESA: 200x400; * количество HDMI: 3; * количество USB: 2; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором HISENSE 50E7S RU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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Отзывы


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