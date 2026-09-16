Телевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный
**50' Телевизор Q-LED HISENSE 50E7S RU — яркое и чёткое изображение для незабываемых впечатлений!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 50E7S RU. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите максимально реалистичную картинку. Поддержка HDR сделает цвета ещё более насыщенными, а детали — более различимыми. **Почему стоит выбрать HISENSE 50E7S RU?** * **Чёткое изображение:** разрешение 4K UHD и технология QLED обеспечивают высокую детализацию и реалистичность картинки. * **Широкие возможности подключения:** 3 разъёма HDMI и 2 разъёма USB позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система HomeOS и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента. * **Удобство использования:** наличие голосового помощника Amazon Alexa и функции защиты от детей сделает использование телевизора максимально комфортным. * **Дополнительные преимущества:** возможность записи видео, игровой режим и другие функции расширят возможности использования телевизора. **Технические характеристики:** * диагональ: 50 дюймов; * тип экрана: QLED; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * поддержка HDR: да; * частота обновления: 60 Гц; * аудиосистема: 2.0; * поддержка Bluetooth и Wi-Fi: да; * слот CI+: да; * крепление VESA: 200x400; * количество HDMI: 3; * количество USB: 2; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором HISENSE 50E7S RU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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