Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный
Hyundai H-LED55QBU7500 – это ультратонкий телевизор, использующий для вывода изображения технологию квантовых точек OLED. Экран данной модели рассчитан на максимальное разрешение 3840х2160, что соответствует формату 4K Ultra HD. Его тонкие рамки и углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали позволяют полностью погрузиться в происходящее на экране. Дополнительно этот эффект усиливают высокая частота обновления дисплея 60 Гц, система улучшения контрастности DZC и Dolby Vision с HDR 10+, оптимизирующая качество картинки, яркость и цветопередачу. За отображение движения в Hyundai H-LED55QBU7500 отвечает технология MEMC, которая автоматически анализирует картинку и добавляет в неё кадры для повышения плавности. Операционная система, работающая на телевизоре, это современный Android с поддержкой голосового управления Google Assistant. Для быстрого поиска по каталогу доступного контента нужно только нажать кнопку на пульте ДУ, идущего в комплекте, чтобы активировать микрофон и сказать интересующее название. Для трансляции телеэфира прибор использует сразу пять тюнеров, чтобы покрывать широкий диапазон частот: два цифровых, два спутниковых и кабельный. А для подключения к Интернету и просмотра медиаконтента с онлайновых стриминг-площадок в данной модели предусмотрен чип WI-FI и порт для кабеля Ethernet. Чтобы использовать Hyundai H-LED55QBU7500 в качестве монитора, в него встроено несколько слотов HDMI, а входы USB необходимы для проигрывания аудио и видео с флеш-накопителей. Звуковая система устройства поддерживает технологию объёмного 3D-звука Dolby Atmos.
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