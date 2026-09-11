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Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный

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Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 1
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Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 5
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 6
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 7
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Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 10
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Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 12
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Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 17
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 18
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Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55QBU7500 черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571802
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2021
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, винты, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
155
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.2
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный

Hyundai H-LED55QBU7500 – это ультратонкий телевизор, использующий для вывода изображения технологию квантовых точек OLED. Экран данной модели рассчитан на максимальное разрешение 3840х2160, что соответствует формату 4K Ultra HD. Его тонкие рамки и углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали позволяют полностью погрузиться в происходящее на экране. Дополнительно этот эффект усиливают высокая частота обновления дисплея 60 Гц, система улучшения контрастности DZC и Dolby Vision с HDR 10+, оптимизирующая качество картинки, яркость и цветопередачу. За отображение движения в Hyundai H-LED55QBU7500 отвечает технология MEMC, которая автоматически анализирует картинку и добавляет в неё кадры для повышения плавности. Операционная система, работающая на телевизоре, это современный Android с поддержкой голосового управления Google Assistant. Для быстрого поиска по каталогу доступного контента нужно только нажать кнопку на пульте ДУ, идущего в комплекте, чтобы активировать микрофон и сказать интересующее название. Для трансляции телеэфира прибор использует сразу пять тюнеров, чтобы покрывать широкий диапазон частот: два цифровых, два спутниковых и кабельный. А для подключения к Интернету и просмотра медиаконтента с онлайновых стриминг-площадок в данной модели предусмотрен чип WI-FI и порт для кабеля Ethernet. Чтобы использовать Hyundai H-LED55QBU7500 в качестве монитора, в него встроено несколько слотов HDMI, а входы USB необходимы для проигрывания аудио и видео с флеш-накопителей. Звуковая система устройства поддерживает технологию объёмного 3D-звука Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 55' H-LED55QBU7500 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2021
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, винты, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
155
Страна производитель
Россия
Описание
Hyundai H-LED55QBU7500 – это ультратонкий телевизор, использующий для вывода изображения технологию квантовых точек OLED. Экран данной модели рассчитан на максимальное разрешение 3840х2160, что соответствует формату 4K Ultra HD. Его тонкие рамки и углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали позволяют полностью погрузиться в происходящее на экране. Дополнительно этот эффект усиливают высокая частота обновления дисплея 60 Гц, система улучшения контрастности DZC и Dolby Vision с HDR 10+, оптимизирующая качество картинки, яркость и цветопередачу. За отображение движения в Hyundai H-LED55QBU7500 отвечает технология MEMC, которая автоматически анализирует картинку и добавляет в неё кадры для повышения плавности. Операционная система, работающая на телевизоре, это современный Android с поддержкой голосового управления Google Assistant. Для быстрого поиска по каталогу доступного контента нужно только нажать кнопку на пульте ДУ, идущего в комплекте, чтобы активировать микрофон и сказать интересующее название. Для трансляции телеэфира прибор использует сразу пять тюнеров, чтобы покрывать широкий диапазон частот: два цифровых, два спутниковых и кабельный. А для подключения к Интернету и просмотра медиаконтента с онлайновых стриминг-площадок в данной модели предусмотрен чип WI-FI и порт для кабеля Ethernet. Чтобы использовать Hyundai H-LED55QBU7500 в качестве монитора, в него встроено несколько слотов HDMI, а входы USB необходимы для проигрывания аудио и видео с флеш-накопителей. Звуковая система устройства поддерживает технологию объёмного 3D-звука Dolby Atmos.
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Отзывы


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