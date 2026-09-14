Top.Mail.Ru
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50" QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50" QLED Ultra HD Charcoal grey 2026

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 1
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 2
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 3
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 4
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 5
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 6
Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 1
  • Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 2
  • Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 3
  • Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 4
  • Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 5
  • Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 6
  • Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50&quot; QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737482
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления, батарейки AAAx2, подставка
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.85х0.15
Вес, кг.
12.8

Описание товара Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50" QLED Ultra HD Charcoal grey 2026

Hisense с 50-дюймовым QLED-экраном и разрешением 3840х2160 — это чёткая и яркая картинка, которая поражает детализацией. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность даже в самых динамичных сценах, что идеально для фильмов и игр. Лёгкий корпус — всего 10,1 кг без подставки — позволит без лишних хлопот повесить телевизор на стену (стандарт крепления VESA 400x300). Удобная операционная система Vidaa и поддержка Wi-Fi делают управление и доступ к контенту простыми и быстрыми. Три HDMI-входа предоставляют свободу подключений. Энергоэффективная модель — при такой большой диагонали энергопотребление всего 130 Вт.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50" QLED Ultra HD Charcoal grey 2026




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления, батарейки AAAx2, подставка
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense с 50-дюймовым QLED-экраном и разрешением 3840х2160 — это чёткая и яркая картинка, которая поражает детализацией. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность даже в самых динамичных сценах, что идеально для фильмов и игр. Лёгкий корпус — всего 10,1 кг без подставки — позволит без лишних хлопот повесить телевизор на стену (стандарт крепления VESA 400x300). Удобная операционная система Vidaa и поддержка Wi-Fi делают управление и доступ к контенту простыми и быстрыми. Три HDMI-входа предоставляют свободу подключений. Энергоэффективная модель — при такой большой диагонали энергопотребление всего 130 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50" QLED Ultra HD Charcoal grey 2026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...