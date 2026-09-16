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Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43" QLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43" QLED 4K Ultra HD черный

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Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
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Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737958
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
11

Описание товара Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43" QLED 4K Ultra HD черный

Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU – это 43-дюймовый QLED-телевизор, который обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря технологии Quantum Dot. Наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами, высокой контрастностью и невероятной детализацией. Поддержка HDR делает изображение еще более реалистичным. Стильный дизайн и удобный интерфейс Smart TV. Идеальный выбор для вашей гостиной!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43" QLED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU – это 43-дюймовый QLED-телевизор, который обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря технологии Quantum Dot. Наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами, высокой контрастностью и невероятной детализацией. Поддержка HDR делает изображение еще более реалистичным. Стильный дизайн и удобный интерфейс Smart TV. Идеальный выбор для вашей гостиной!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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