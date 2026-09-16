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Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный

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Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 10
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 11
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 12
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 13
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 14
Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 11
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 12
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 13
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 14
  • Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736108
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
16.05

Описание товара Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный

**55' Телевизор Q-LED HISENSE 55E7S PRO RU — качество и технологии в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 55E7S PRO RU. Благодаря QLED-технологии и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. **Почему стоит выбрать HISENSE 55E7S PRO RU?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-экран с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K UHD подарит вам незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов и сериалов. * **Плавность и чёткость:** частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, что особенно важно для любителей игр. * **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 1 USB порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка WiFi открывают мир онлайн-сервисов и приложений. * **Удобство управления:** классический пульт и поддержка голосового помощника Amazon Alexa сделают управление телевизором максимально комфортным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка HDR для более глубоких цветов и контраста; * DLED-подсветка, которая обеспечивает равномерное распределение света по всему экрану; * конфигурация аудиосистемы 2.0 для качественного звучания; * игровой режим для максимального погружения в игровой процесс; * возможность записи видео и защита от детей. Крепление VESA 200x300 позволит удобно разместить телевизор в любом уголке вашего дома. Выберите HISENSE 55E7S PRO RU и наслаждайтесь качественным изображением и широким функционалом!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
**55' Телевизор Q-LED HISENSE 55E7S PRO RU — качество и технологии в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 55E7S PRO RU. Благодаря QLED-технологии и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. **Почему стоит выбрать HISENSE 55E7S PRO RU?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-экран с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K UHD подарит вам незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов и сериалов. * **Плавность и чёткость:** частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, что особенно важно для любителей игр. * **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 1 USB порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка WiFi открывают мир онлайн-сервисов и приложений. * **Удобство управления:** классический пульт и поддержка голосового помощника Amazon Alexa сделают управление телевизором максимально комфортным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка HDR для более глубоких цветов и контраста; * DLED-подсветка, которая обеспечивает равномерное распределение света по всему экрану; * конфигурация аудиосистемы 2.0 для качественного звучания; * игровой режим для максимального погружения в игровой процесс; * возможность записи видео и защита от детей. Крепление VESA 200x300 позволит удобно разместить телевизор в любом уголке вашего дома. Выберите HISENSE 55E7S PRO RU и наслаждайтесь качественным изображением и широким функционалом!
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Отзывы


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