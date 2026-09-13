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Телевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 2
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 3
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 4
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 5
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 6
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 7
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 8
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 9
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 10
  • 50&quot; Телевизор Samsung UE50U8000FUXRU черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720097
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.12х0.65х0.15
Вес, кг.
14.8

Описание товара Телевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный

**Телевизор SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU — безупречное качество изображения и широкие возможности для развлечений!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU! Благодаря современным технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально чёткое и насыщенное изображение. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 50 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться каждым моментом. * **Высокое качество изображения:** современные технологии обеспечивают чёткость и реалистичность картинки. * **Широкие возможности:** с этим телевизором вы сможете не только смотреть любимые фильмы и сериалы, но и использовать различные приложения, играть в игры и многое другое. Телевизор SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и хочет получить максимум от своего телевизора. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов и сериалов!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU — безупречное качество изображения и широкие возможности для развлечений!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU! Благодаря современным технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально чёткое и насыщенное изображение. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 50 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться каждым моментом. * **Высокое качество изображения:** современные технологии обеспечивают чёткость и реалистичность картинки. * **Широкие возможности:** с этим телевизором вы сможете не только смотреть любимые фильмы и сериалы, но и использовать различные приложения, играть в игры и многое другое. Телевизор SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и хочет получить максимум от своего телевизора. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов и сериалов!
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Отзывы


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