Телевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный
**Телевизор SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU — безупречное качество изображения и широкие возможности для развлечений!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU! Благодаря современным технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально чёткое и насыщенное изображение. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 50 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться каждым моментом. * **Высокое качество изображения:** современные технологии обеспечивают чёткость и реалистичность картинки. * **Широкие возможности:** с этим телевизором вы сможете не только смотреть любимые фильмы и сериалы, но и использовать различные приложения, играть в игры и многое другое. Телевизор SAMSUNG 50' LED UE50U8000FUXRU — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и хочет получить максимум от своего телевизора. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов и сериалов!
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 50", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 770 руб.9193 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 41 100 руб.10275 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra...
-
В наличииЦена 41 850 руб.10463 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 43 690 руб.10923 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 A 65 2026 L65MB-ARU
-
В наличииЦена 44 650 руб.11163 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 45 610 руб.11403 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 45 820 руб.11455 руб. в СплитТелевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331...
-
В наличииЦена 46 480 руб.11620 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 360 руб.11840 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.тита...
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитТелевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебри...
-
В наличииЦена 50 700 руб.12675 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 50", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный