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Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый

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Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 1
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 2
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 3
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 4
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 5
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 6
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 7
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 8
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 9
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 10
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 11
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 3
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 4
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 5
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 6
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 7
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 8
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 9
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 10
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 11
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 620 руб. 
Начислим 762 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый
47 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, CI+, 3.5 мм, антенный вход (RF)
Выходы
выход на наушники, оптический
Особенности дизайна
безрамочный дизайн и подставкой с двумя изящными ножками
Особенности звука
Dolby Vision
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый

Телевизор Digma Pro QLED 55L Google качество и функциональность. Телевизор Digma Pro предлагает высокое разрешение 3840x2160 , что соответствует стандарту 4K UHD. Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, которое будет радовать глаз и погружать вас в мир развлечений. Digma Pro оснащена платформой Smart TV на базе Google TV, что позволяет использовать различные приложения и сервисы. Вы сможете наслаждаться любимыми фильмами и сериалами, а также узнавать последние новости и погоду. Благодаря наличию Wi-Fi и Bluetooth, вы сможете легко подключить телевизор к интернету и другим устройствам, а также использовать беспроводные наушники и колонки. Телевизор Digma Pro станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и удобство использования.

Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, CI+, 3.5 мм, антенный вход (RF)
Выходы
выход на наушники, оптический
Особенности дизайна
безрамочный дизайн и подставкой с двумя изящными ножками
Особенности звука
Dolby Vision
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Развернуть
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google качество и функциональность. Телевизор Digma Pro предлагает высокое разрешение 3840x2160 , что соответствует стандарту 4K UHD. Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, которое будет радовать глаз и погружать вас в мир развлечений. Digma Pro оснащена платформой Smart TV на базе Google TV, что позволяет использовать различные приложения и сервисы. Вы сможете наслаждаться любимыми фильмами и сериалами, а также узнавать последние новости и погоду. Благодаря наличию Wi-Fi и Bluetooth, вы сможете легко подключить телевизор к интернету и другим устройствам, а также использовать беспроводные наушники и колонки. Телевизор Digma Pro станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 47620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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