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Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 15
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
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  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730158
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.45х0.9х0.28
Вес, кг.
21

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

Телевизор HYUNDAI — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, призванное удовлетворить самые взыскательные пожелания современных пользователей. Эта модель, произведенная в 2026 году в Беларуси, представляет собой идеальный вариант для тех, кто ценит качество и функциональность. С диагональю экрана 65 дюймов (165 см) и разрешением 3840x2160, телевизор обеспечивает яркое и четкое изображение в стандарте 4К UHD (2160p). Технология экрана Direct LED гарантирует глубокие цвета и равномерную подсветку, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Телевизор оснащен операционной системой Google TV, что позволяет легко управлять контентом и использовать множество приложений для стриминга и развлечений. Поддержка Smart TV и Wi-Fi открывает доступ к широким возможностям просмотра благодаря интернет-соединению. Четыре HDMI порта позволяют подключить к телевизору различные устройства, будь то игровая консоль, Blu-ray плеер или домашний кинотеатр, без необходимости постоянно переключать кабели. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность движения в динамичных сценах, делая просмотр комфортабельным и захватывающим. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете, который прекрасно дополнит интерьер любого помещения. Вес без подставки составляет 14,3 кг, оптимально подходя как для установки на стене, так и для размещения на подставке. Выбирая телевизор HYUNDAI, вы получаете не только высококачественное устройство, но и множество возможностей для развлечений на самом современном уровне.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED65BU7011 65" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор HYUNDAI — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, призванное удовлетворить самые взыскательные пожелания современных пользователей. Эта модель, произведенная в 2026 году в Беларуси, представляет собой идеальный вариант для тех, кто ценит качество и функциональность. С диагональю экрана 65 дюймов (165 см) и разрешением 3840x2160, телевизор обеспечивает яркое и четкое изображение в стандарте 4К UHD (2160p). Технология экрана Direct LED гарантирует глубокие цвета и равномерную подсветку, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Телевизор оснащен операционной системой Google TV, что позволяет легко управлять контентом и использовать множество приложений для стриминга и развлечений. Поддержка Smart TV и Wi-Fi открывает доступ к широким возможностям просмотра благодаря интернет-соединению. Четыре HDMI порта позволяют подключить к телевизору различные устройства, будь то игровая консоль, Blu-ray плеер или домашний кинотеатр, без необходимости постоянно переключать кабели. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность движения в динамичных сценах, делая просмотр комфортабельным и захватывающим. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете, который прекрасно дополнит интерьер любого помещения. Вес без подставки составляет 14,3 кг, оптимально подходя как для установки на стене, так и для размещения на подставке. Выбирая телевизор HYUNDAI, вы получаете не только высококачественное устройство, но и множество возможностей для развлечений на самом современном уровне.
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