Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx4, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выход для наушников
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х1.1х0.2
Вес, кг.
22.8
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx4, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выход для наушников
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Достоинства:
Комментарий:
Врать не буду говорю как есть,телик огонь,шустрый, 4к видос воспроизводил без затупов,встроенные динамики у него на троичку покупайте к нему звуковую систему, картинка хороша большой выбор настроек под себя,вообщем огонь я советую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телик ,мне нравится . Работает до сих пор )
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор супер яркий ,простой в управлении
Достоинства:
Комментарий:
телевизор так то не плох,пришло все целое. но качество показует то нормально то проподает резкость на пару мин потом все опять норм. вообщем напрягает это.
Достоинства:
Комментарий:
проблема только в самом гугл -не дает установить приложения РФ рутюб тотже... в остальном нормальный телик. не слишком яркий.но в целом норм
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, брали в подарок папе. он очень рад. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
телевизором очень довольны. пришел быстро, упакован хорошо. сам телевизор очень лёгкий, так что запросто повесили, без особых напрягов качество картинки тоже нормальное, звук огонь, особенно объемный.
Достоинства:
Комментарий:
всё шикарно,4 месяца смотрим,душа. не на радуется!!!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный телевизор. Все необходимые для нас функции есть, качество картинки и звука вполне устраивают
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, но иногда тяжело включается и микрофон на пульте не сразу понимает что делать
Достоинства:
Комментарий:
Покупал не для себя, вроде нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный , только вот пульт работает чисто по направлению в телевизор и ровно, с боку уже не ловит
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор купили в конце декабря 24г. первый наш смарт ТВ. нас полностью устраивает. удобный,все понятно. в приставку пс4 играть одно удовольствие. ВКвидео, тотже ютуб, можно смотреть. рутуб нельзя скачать,но можно через телефон включить трансляцию. за 3,5 мес из минусов только что начал терять вайфай пару раз за неделю. удобно использовать для тренировок,их можно включить через вквидео или через рутуб покупкой очень довольны , покупали за 42т
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телевизор за свои деньги, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества, доставка в срок и отличная упаковка !
Достоинства:
Комментарий:
прошёл месяц как приобрёл данный телевизор. доволен как слон. работает без нареканий. очень нравится функция воспроизведение фото и видео с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор. пользуюсь уже 3 месяца, никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целый и невредимый. Качество хорошее. Смотрим с удовольствием. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый телевизор, покупкой очень довольны. За такую цену, просто сказка. Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
супер телевизор. цвет звук стиль всё на высоте! однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор,качество на высоте то, что хотелось.
Достоинства:
Комментарий:
добрый вечер, на телевизор е мерцание горизонтальная линия раз в минуту, с 59 секун
Достоинства:
Комментарий:
То что я хотел. Цена качество соответствует!
Достоинства:
Комментарий:
очень довольны, все хорошо упаковано! рекомендую
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Достоинства:
Комментарий:
Врать не буду говорю как есть,телик огонь,шустрый, 4к видос воспроизводил без затупов,встроенные динамики у него на троичку покупайте к нему звуковую систему, картинка хороша большой выбор настроек под себя,вообщем огонь я советую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телик ,мне нравится . Работает до сих пор )
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор супер яркий ,простой в управлении
Достоинства:
Комментарий:
телевизор так то не плох,пришло все целое. но качество показует то нормально то проподает резкость на пару мин потом все опять норм. вообщем напрягает это.
Достоинства:
Комментарий:
проблема только в самом гугл -не дает установить приложения РФ рутюб тотже... в остальном нормальный телик. не слишком яркий.но в целом норм
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, брали в подарок папе. он очень рад. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
телевизором очень довольны. пришел быстро, упакован хорошо. сам телевизор очень лёгкий, так что запросто повесили, без особых напрягов качество картинки тоже нормальное, звук огонь, особенно объемный.
Достоинства:
Комментарий:
всё шикарно,4 месяца смотрим,душа. не на радуется!!!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный телевизор. Все необходимые для нас функции есть, качество картинки и звука вполне устраивают
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, но иногда тяжело включается и микрофон на пульте не сразу понимает что делать
Достоинства:
Комментарий:
Покупал не для себя, вроде нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный , только вот пульт работает чисто по направлению в телевизор и ровно, с боку уже не ловит
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор купили в конце декабря 24г. первый наш смарт ТВ. нас полностью устраивает. удобный,все понятно. в приставку пс4 играть одно удовольствие. ВКвидео, тотже ютуб, можно смотреть. рутуб нельзя скачать,но можно через телефон включить трансляцию. за 3,5 мес из минусов только что начал терять вайфай пару раз за неделю. удобно использовать для тренировок,их можно включить через вквидео или через рутуб покупкой очень довольны , покупали за 42т
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телевизор за свои деньги, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества, доставка в срок и отличная упаковка !
Достоинства:
Комментарий:
прошёл месяц как приобрёл данный телевизор. доволен как слон. работает без нареканий. очень нравится функция воспроизведение фото и видео с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор. пользуюсь уже 3 месяца, никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целый и невредимый. Качество хорошее. Смотрим с удовольствием. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый телевизор, покупкой очень довольны. За такую цену, просто сказка. Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
супер телевизор. цвет звук стиль всё на высоте! однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор,качество на высоте то, что хотелось.
Достоинства:
Комментарий:
добрый вечер, на телевизор е мерцание горизонтальная линия раз в минуту, с 59 секун
Достоинства:
Комментарий:
То что я хотел. Цена качество соответствует!
Достоинства:
Комментарий:
очень довольны, все хорошо упаковано! рекомендую