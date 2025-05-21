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Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)

25 Отзывы
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619655
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx4, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выход для наушников
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х1.1х0.2
Вес, кг.
22.8

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)

Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Врать не буду говорю как есть,телик огонь,шустрый, 4к видос воспроизводил без затупов,встроенные динамики у него на троичку покупайте к нему звуковую систему, картинка хороша большой выбор настроек под себя,вообщем огонь я советую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телик ,мне нравится . Работает до сих пор )
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор супер яркий ,простой в управлении
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор так то не плох,пришло все целое. но качество показует то нормально то проподает резкость на пару мин потом все опять норм. вообщем напрягает это.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
проблема только в самом гугл -не дает установить приложения РФ рутюб тотже... в остальном нормальный телик. не слишком яркий.но в целом норм
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, брали в подарок папе. он очень рад. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
телевизором очень довольны. пришел быстро, упакован хорошо. сам телевизор очень лёгкий, так что запросто повесили, без особых напрягов качество картинки тоже нормальное, звук огонь, особенно объемный.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Федор В.

Достоинства:


Комментарий:
всё шикарно,4 месяца смотрим,душа. не на радуется!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный телевизор. Все необходимые для нас функции есть, качество картинки и звука вполне устраивают
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Арусяк И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор, но иногда тяжело включается и микрофон на пульте не сразу понимает что делать
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дамир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал не для себя, вроде нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сулейман К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный , только вот пульт работает чисто по направлению в телевизор и ровно, с боку уже не ловит
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телевизор купили в конце декабря 24г. первый наш смарт ТВ. нас полностью устраивает. удобный,все понятно. в приставку пс4 играть одно удовольствие. ВКвидео, тотже ютуб, можно смотреть. рутуб нельзя скачать,но можно через телефон включить трансляцию. за 3,5 мес из минусов только что начал терять вайфай пару раз за неделю. удобно использовать для тренировок,их можно включить через вквидео или через рутуб покупкой очень довольны , покупали за 42т
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Шамиль Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телевизор за свои деньги, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества, доставка в срок и отличная упаковка !
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
прошёл месяц как приобрёл данный телевизор. доволен как слон. работает без нареканий. очень нравится функция воспроизведение фото и видео с телефона.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Тимур Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телевизор. пользуюсь уже 3 месяца, никаких нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Оксана Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целый и невредимый. Качество хорошее. Смотрим с удовольствием. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Элла П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый телевизор, покупкой очень довольны. За такую цену, просто сказка. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Алёна Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер телевизор. цвет звук стиль всё на высоте! однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор,качество на высоте то, что хотелось.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Спартак К.

Достоинства:


Комментарий:
добрый вечер, на телевизор е мерцание горизонтальная линия раз в минуту, с 59 секун
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ильдар

Достоинства:


Комментарий:
То что я хотел. Цена качество соответствует!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень довольны, все хорошо упаковано! рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx4, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выход для наушников
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Врать не буду говорю как есть,телик огонь,шустрый, 4к видос воспроизводил без затупов,встроенные динамики у него на троичку покупайте к нему звуковую систему, картинка хороша большой выбор настроек под себя,вообщем огонь я советую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телик ,мне нравится . Работает до сих пор )
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор супер яркий ,простой в управлении
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор так то не плох,пришло все целое. но качество показует то нормально то проподает резкость на пару мин потом все опять норм. вообщем напрягает это.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
проблема только в самом гугл -не дает установить приложения РФ рутюб тотже... в остальном нормальный телик. не слишком яркий.но в целом норм
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, брали в подарок папе. он очень рад. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
телевизором очень довольны. пришел быстро, упакован хорошо. сам телевизор очень лёгкий, так что запросто повесили, без особых напрягов качество картинки тоже нормальное, звук огонь, особенно объемный.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Федор В.

Достоинства:


Комментарий:
всё шикарно,4 месяца смотрим,душа. не на радуется!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный телевизор. Все необходимые для нас функции есть, качество картинки и звука вполне устраивают
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Арусяк И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор, но иногда тяжело включается и микрофон на пульте не сразу понимает что делать
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дамир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал не для себя, вроде нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сулейман К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный , только вот пульт работает чисто по направлению в телевизор и ровно, с боку уже не ловит
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телевизор купили в конце декабря 24г. первый наш смарт ТВ. нас полностью устраивает. удобный,все понятно. в приставку пс4 играть одно удовольствие. ВКвидео, тотже ютуб, можно смотреть. рутуб нельзя скачать,но можно через телефон включить трансляцию. за 3,5 мес из минусов только что начал терять вайфай пару раз за неделю. удобно использовать для тренировок,их можно включить через вквидео или через рутуб покупкой очень довольны , покупали за 42т
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Шамиль Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телевизор за свои деньги, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества, доставка в срок и отличная упаковка !
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
прошёл месяц как приобрёл данный телевизор. доволен как слон. работает без нареканий. очень нравится функция воспроизведение фото и видео с телефона.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Тимур Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телевизор. пользуюсь уже 3 месяца, никаких нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Оксана Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целый и невредимый. Качество хорошее. Смотрим с удовольствием. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Элла П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый телевизор, покупкой очень довольны. За такую цену, просто сказка. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Алёна Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер телевизор. цвет звук стиль всё на высоте! однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор,качество на высоте то, что хотелось.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Спартак К.

Достоинства:


Комментарий:
добрый вечер, на телевизор е мерцание горизонтальная линия раз в минуту, с 59 секун
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ильдар

Достоинства:


Комментарий:
То что я хотел. Цена качество соответствует!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень довольны, все хорошо упаковано! рекомендую


Телевизор Hyundai H-LED65BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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