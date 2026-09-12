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Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699332
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Пульт ДУ, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi 2.0 x 3, usb-a, ci, aux, ethernet (lan), композитный av
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.8х1.45х0.48
Вес, кг.
22.5

Описание товара Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

LED-телевизор Digma DM-LED65UBB33 черного цвета диагональю 65" с разрешением 4K UltraHD и с поддержкой технологии SMART TV позволяет использовать все возможности интерактивного телевидения — перематывать программы, включать телепередачи из архива, записывать видео, выходить в интернет через браузер. Благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ на устройстве можно хранить сотни фото и видеороликов в разрешении HD. В модели предусмотрен полный набор интерфейсов – Ethernet, Wi-Fi, USB, HDMI, выход на наушники.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Пульт ДУ, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi 2.0 x 3, usb-a, ci, aux, ethernet (lan), композитный av
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Digma DM-LED65UBB33 черного цвета диагональю 65" с разрешением 4K UltraHD и с поддержкой технологии SMART TV позволяет использовать все возможности интерактивного телевидения — перематывать программы, включать телепередачи из архива, записывать видео, выходить в интернет через браузер. Благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ на устройстве можно хранить сотни фото и видеороликов в разрешении HD. В модели предусмотрен полный набор интерфейсов – Ethernet, Wi-Fi, USB, HDMI, выход на наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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