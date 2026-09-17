Телевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743009
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
14.5
Описание товара Телевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
Samsung UE55M1EHAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления до 120 Гц с технологией DLG и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Samsung UE55M1EHAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления до 120 Гц с технологией DLG и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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Телевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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