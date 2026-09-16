Телевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 370 руб.
В наличии
Код товара: 699450
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
47 370 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенный вход 1, usb 2, rj-45 1, ci+/pcmcia 1, s/pdif оптический 1
Выходы
s/pdif оптический
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
Dolby Audio
Поверхность экрана
hva
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1446x838x73
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, usb, rj-45, ci+/pcmcia, s/pdif оптический
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.61х1х0.15
Вес, кг.
19.2
Описание товара Телевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор led tcl 65 65p6k представляет собой современный 4k ultra hd телевизор с диагональю 65 дюймов и частотой обновления 60 гц. оснащен поддержкой hdr10 и hlg, smart tv на базе google tv, wi-fi и bluetooth. в комплекте имеется настольная подставка и пульт дистанционного управления. телевизор поддерживает различные форматы воспроизведения, включая av1, h.264, h.265 и другие. внешний дизайн выполнен в черном цвете с безрамочным оформлением.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 610 руб.11403 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 46 480 руб.11620 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитТелевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебри...
-
В наличииЦена 49 690 руб.12423 руб. в СплитТелевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный
-
В наличииЦена 50 700 руб.12675 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 51 280 руб.12820 руб. в СплитТелевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 51 470 руб.12868 руб. в СплитТелевизор Hisense 55U7S 55" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитТелевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/сере...
-
В наличииЦена 54 880 руб.13720 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S 65" QLED Ultra HD Black, 2026
-
В наличииЦена 55 360 руб.13840 руб. в СплитТелевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 56 560 руб.14140 руб. в СплитТелевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultr...
-
В наличииЦена 57 430 руб.14358 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенный вход 1, usb 2, rj-45 1, ci+/pcmcia 1, s/pdif оптический 1
Выходы
s/pdif оптический
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
Dolby Audio
Поверхность экрана
hva
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1446x838x73
Развернуть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, usb, rj-45, ci+/pcmcia, s/pdif оптический
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
телевизор led tcl 65 65p6k представляет собой современный 4k ultra hd телевизор с диагональю 65 дюймов и частотой обновления 60 гц. оснащен поддержкой hdr10 и hlg, smart tv на базе google tv, wi-fi и bluetooth. в комплекте имеется настольная подставка и пульт дистанционного управления. телевизор поддерживает различные форматы воспроизведения, включая av1, h.264, h.265 и другие. внешний дизайн выполнен в черном цвете с безрамочным оформлением.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - по цене 47370 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV