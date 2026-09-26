Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Антенный вход, HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
21.4
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 с диагональю 65" показывает изображение с разрешением 3840?2160 в формате 4K Ultra HD. Он работает на системе YaOS с функцией Smart TV и голосовым управлением через Алису. Корпус чёрный, тонкий, с минимальными рамками.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Антенный вход, HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 с диагональю 65" показывает изображение с разрешением 3840?2160 в формате 4K Ultra HD. Он работает на системе YaOS с функцией Smart TV и голосовым управлением через Алису. Корпус чёрный, тонкий, с минимальными рамками.
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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