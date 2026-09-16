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Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый

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Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 1
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Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 5
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 6
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 7
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 8
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Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 14
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 15
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Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 2
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 3
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 4
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  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 9
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 10
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 11
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 12
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 13
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 14
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 15
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 16
  • Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55&quot; LED 4K Ultra HD черный/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 680 руб. 
Начислим 667 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый
41 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB Type-A x1, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
19.25

Описание товара Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый

Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 55" и разрешением 3840?2160 пикселей показывает изображение в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED, что создаёт чёткую и яркую картинку. Встроенная операционная система Tizen OS расширяет возможности мультимедийного контента и управления.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB Type-A x1, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 55" и разрешением 3840?2160 пикселей показывает изображение в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED, что создаёт чёткую и яркую картинку. Встроенная операционная система Tizen OS расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый - по цене 41680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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