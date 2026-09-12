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Телевизор QLED Digma 65" DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор QLED Digma 65" DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор QLED Digma 65&quot; DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699333
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.45х0.89х0.3
Вес, кг.
10.2

Описание товара Телевизор QLED Digma 65" DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор Digma с диагональю 65 дюймов представляет собой современное устройство, объединившее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Оснащенный экраном с QLED-подсветкой, он обеспечивает яркое и насыщенное изображение, делая просмотр фильмов и телепередач настоящим удовольствием. Устройство работает на операционной системе Google TV, что открывает доступ к разнообразным стриминговым сервисам и приложениям, а поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету. Встроенная Smart TV функция расширяет возможности для пользователей, предлагая удобный интерфейс и богатый выбор контента. Телевизор оснащен тремя HDMI-портами, позволяющими подключать различные устройства, такие как игровые приставки и медиаплееры, а также двумя USB-портами для подключения внешних накопителей. Общая выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, что обеспечивает качественный звук, соответствующий высокому уровню изображения. При этом энергопотребление устройства в рабочем режиме составляет 200 Вт. Вес телевизора без подставки составляет 15,2 кг, а с подставкой — 15,5 кг. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x200 делает устройство удобным для размещения в любом интерьере. В данном телевизоре отсутствует поддержка 3D, однако все его функции и характеристики делают его прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и высокие технологии.

Отзывы о товаре Телевизор QLED Digma 65" DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Digma с диагональю 65 дюймов представляет собой современное устройство, объединившее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Оснащенный экраном с QLED-подсветкой, он обеспечивает яркое и насыщенное изображение, делая просмотр фильмов и телепередач настоящим удовольствием. Устройство работает на операционной системе Google TV, что открывает доступ к разнообразным стриминговым сервисам и приложениям, а поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету. Встроенная Smart TV функция расширяет возможности для пользователей, предлагая удобный интерфейс и богатый выбор контента. Телевизор оснащен тремя HDMI-портами, позволяющими подключать различные устройства, такие как игровые приставки и медиаплееры, а также двумя USB-портами для подключения внешних накопителей. Общая выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, что обеспечивает качественный звук, соответствующий высокому уровню изображения. При этом энергопотребление устройства в рабочем режиме составляет 200 Вт. Вес телевизора без подставки составляет 15,2 кг, а с подставкой — 15,5 кг. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x200 делает устройство удобным для размещения в любом интерьере. В данном телевизоре отсутствует поддержка 3D, однако все его функции и характеристики делают его прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и высокие технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED Digma 65" DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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