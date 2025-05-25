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Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091

26 Отзывы
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Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 1
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 2
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 3
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 4
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 5
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 6
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 7
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 8
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 9
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 10
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 11
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 12
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 13
Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 1
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  • Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 9
  • Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 10
  • Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 11
  • Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 12
  • Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 13
  • Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635119
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенныйx1, HDMIx2, USBх1, RJ45, CI
Выходы
цифровой, выход на наушники
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
34
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.0 x2, Порт USB 2.0 тип A x1, LAN разъем (RJ45), Вход оптический , Выход оптический , Разъем для модуля DVB CAM, Разъем для наушников 3.5 мм
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.64х0.2
Вес, кг.
13.2

Описание товара Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091

Телевизор Yandex ТВ Станция с «Алисой» (YNDX-00091) диагональю 43 дюйма произведен с использованием технологий HDR и МЕМС, которые позволяют получить максимально реалистичную картинку и плавную смену кадров. Технология Local Dimming обеспечивает глубокий и насыщенный черный цвет на экране. В телевизор встроены четыре разнонаправленных динамика совокупной мощностью 34 Вт. Модель функционирует на базе четырехъядерного интеллектуального процессора с выделенным двухъядерным нейронным процессором NPU, обеспечивающего высокую производительность. Возможно голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Используйте телевизор как Станцию, даже когда не смотрите: уточняйте у Алисы погоду, просите её включить музыку, поставить будильник или найти что-нибудь в интернете. Голосовой помощник также позволяет использовать ТВ в качестве умной станции. Телевизор можно установить на горизонтальную поверхность или повесить на стену — модель оснащена креплениями для кронштейна стандарта 200x200 мм.

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Брал телевизор для младшего сына. Под его задачи. Пришел в целой упаковке. Я боялся что где-нибудь на Валберис туда ногой наступят. Но о чуда всё целое. Изображение чумовое. Жалко что у него нет ТВ тюнера, да и сын обычно всё из интернета смотрит. Так что для него нормально.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Энвер М.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор отличный! качество хорошее. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Радж С.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился алиса работает изображение хорошее
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
тв отличные, управление голосовое, очень нравится всей семье
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телек. без затупов. специально искал версию с 3 гб оперативной памяти, потому что до этого взял дигму с 1 гб и это мегатормоз. а тут Алиса отрабатывает очень быстро. здесь полноценная яндекс станция
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор соответствует цене и качеству. Покупался отцу. Теперь пультом вообще не пользуется все через Алису. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
подтупливает алиса, но в целом норм тв
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
получил телевизор , сейчас проверяем
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
пока нареканий нет, все работает, подключил вай фай выключатель, управляю светом голосом
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в сентябре. Радуемся до сих пор ( апрель).
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличные тв, управление через алису голосом очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Чудо вещь! Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
дошел в целости и сохранности, всем своим показателям соответствует. Нужно время, чтобы определить качество
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю, стоит ли он этих денег, мы брали на розыгрыш . И по акции . Как по мне, цена завышена
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор! Качество картинки и звука на высоте! Очень довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор, Яндекс помощник действительно крутая фишка, только им и управляем
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Эрнст Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор и по качеству изображения, и по качеству звучания! А с ТВ Станцией "Алиса", вообще к пульту управления практически не прикасаюсь.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телек за тридцать тыщ!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ангелина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся уже продолжительное время. Очень удобно, что можно без пульта управлять, пульт можно найти чур чего! Телевизор и станция. 2 в 1. Мы довольны!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
В основном приятные впечатления, хотя есть некоторые баги в прошивке. Была проблема с автояркостью, но её исправили.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь три месяца, всё устраивает. Проблему с трансляцией тв-программ по московскому времени в нашем регионе легко решила через подключение тв-приставки. Качество изображения и звука устраивает, привыкаю к Алисе.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
вячеслав к.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально и звук хороший не понравилось что запах дешового пластика
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Довольны телеком, Алисой, ценой, все замечательно, кроме одного.... В Крыму все эти модные сервисы работают крайне ограниченно. Приложение ТВ попросту не включается, кинопоиск через раз...
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Геннадий

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным параметрам. качество изображения хорошее, работает без сбоев. подключения антенны нет, да наверное и не надо! на даче интернет и триколор, для умного дома самое то. иногда может подтормаживать , но это скорей всего из-за подключения по вай фай.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Доехало все целое, в целом за свои деньги отличный вариант



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенныйx1, HDMIx2, USBх1, RJ45, CI
Выходы
цифровой, выход на наушники
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Развернуть
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
34
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.0 x2, Порт USB 2.0 тип A x1, LAN разъем (RJ45), Вход оптический , Выход оптический , Разъем для модуля DVB CAM, Разъем для наушников 3.5 мм
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Yandex ТВ Станция с «Алисой» (YNDX-00091) диагональю 43 дюйма произведен с использованием технологий HDR и МЕМС, которые позволяют получить максимально реалистичную картинку и плавную смену кадров. Технология Local Dimming обеспечивает глубокий и насыщенный черный цвет на экране. В телевизор встроены четыре разнонаправленных динамика совокупной мощностью 34 Вт. Модель функционирует на базе четырехъядерного интеллектуального процессора с выделенным двухъядерным нейронным процессором NPU, обеспечивающего высокую производительность. Возможно голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Используйте телевизор как Станцию, даже когда не смотрите: уточняйте у Алисы погоду, просите её включить музыку, поставить будильник или найти что-нибудь в интернете. Голосовой помощник также позволяет использовать ТВ в качестве умной станции. Телевизор можно установить на горизонтальную поверхность или повесить на стену — модель оснащена креплениями для кронштейна стандарта 200x200 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Брал телевизор для младшего сына. Под его задачи. Пришел в целой упаковке. Я боялся что где-нибудь на Валберис туда ногой наступят. Но о чуда всё целое. Изображение чумовое. Жалко что у него нет ТВ тюнера, да и сын обычно всё из интернета смотрит. Так что для него нормально.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Энвер М.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор отличный! качество хорошее. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Радж С.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился алиса работает изображение хорошее
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
тв отличные, управление голосовое, очень нравится всей семье
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телек. без затупов. специально искал версию с 3 гб оперативной памяти, потому что до этого взял дигму с 1 гб и это мегатормоз. а тут Алиса отрабатывает очень быстро. здесь полноценная яндекс станция
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор соответствует цене и качеству. Покупался отцу. Теперь пультом вообще не пользуется все через Алису. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
подтупливает алиса, но в целом норм тв
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
получил телевизор , сейчас проверяем
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
пока нареканий нет, все работает, подключил вай фай выключатель, управляю светом голосом
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в сентябре. Радуемся до сих пор ( апрель).
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличные тв, управление через алису голосом очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Чудо вещь! Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
дошел в целости и сохранности, всем своим показателям соответствует. Нужно время, чтобы определить качество
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю, стоит ли он этих денег, мы брали на розыгрыш . И по акции . Как по мне, цена завышена
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор! Качество картинки и звука на высоте! Очень довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор, Яндекс помощник действительно крутая фишка, только им и управляем
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Эрнст Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор и по качеству изображения, и по качеству звучания! А с ТВ Станцией "Алиса", вообще к пульту управления практически не прикасаюсь.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телек за тридцать тыщ!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ангелина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся уже продолжительное время. Очень удобно, что можно без пульта управлять, пульт можно найти чур чего! Телевизор и станция. 2 в 1. Мы довольны!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
В основном приятные впечатления, хотя есть некоторые баги в прошивке. Была проблема с автояркостью, но её исправили.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь три месяца, всё устраивает. Проблему с трансляцией тв-программ по московскому времени в нашем регионе легко решила через подключение тв-приставки. Качество изображения и звука устраивает, привыкаю к Алисе.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
вячеслав к.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально и звук хороший не понравилось что запах дешового пластика
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Довольны телеком, Алисой, ценой, все замечательно, кроме одного.... В Крыму все эти модные сервисы работают крайне ограниченно. Приложение ТВ попросту не включается, кинопоиск через раз...
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Геннадий

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным параметрам. качество изображения хорошее, работает без сбоев. подключения антенны нет, да наверное и не надо! на даче интернет и триколор, для умного дома самое то. иногда может подтормаживать , но это скорей всего из-за подключения по вай фай.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Доехало все целое, в целом за свои деньги отличный вариант


Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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