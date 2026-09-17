Top.Mail.Ru
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743027
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
12.5

Описание товара Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD

Samsung UE50M1EHAUXPY — это 50-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления 50 Гц с технологией ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung UE50M1EHAUXPY — это 50-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления 50 Гц с технологией ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...