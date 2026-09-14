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Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50" Q-LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50" Q-LED

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Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 5
Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 1
  • Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 2
  • Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 3
  • Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 4
  • Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 5
  • Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50&quot; Q-LED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739887
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, инструкция, гарантийный талон, пульт ДУ
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.75х0.15
Вес, кг.
10.7

Описание товара Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50" Q-LED

Телевизор 50" SBER SDX-50UQ6032 4K Ultra HD сочетает современный дизайн и функциональность, позволяя получать качественное изображение и удобный доступ к мультимедийному контенту. Его темно-серый корпус впишется в интерьер любой комнаты, а диагональ 50" создаст эффект погружения в просмотр.

Отзывы о товаре Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50" Q-LED




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, инструкция, гарантийный талон, пульт ДУ
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор 50" SBER SDX-50UQ6032 4K Ultra HD сочетает современный дизайн и функциональность, позволяя получать качественное изображение и удобный доступ к мультимедийному контенту. Его темно-серый корпус впишется в интерьер любой комнаты, а диагональ 50" создаст эффект погружения в просмотр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор SBER SDX-50UQ6032 50" Q-LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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