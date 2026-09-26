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Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43" QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43" QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU)

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Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 1
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 2
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 3
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 4
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Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 9
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 10
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 11
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Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 14
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 15
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 16
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Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 18
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 19
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 20
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 14
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  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 20
  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 21
  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 22
  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 23
  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 24
  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 25
  • Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743024
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI; 2 x USB; RJ-45 (Ethernet); композитный (видео); стерео-аудио; CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
8.4

Описание товара Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43" QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU)

Телевизор Haier 43 Smart TV S2 PRO с диагональю экрана 43 дюйма (109 см) оптимально подходит для гостиной, спальни или просторной кухни, обеспечивая комфортный просмотр с расстояния 2-3 м. В основе визуального опыта – QLED?экран с разрешением 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.), который передает детали и насыщенные цвета. Поддержка стандарта HDR10 повышает контрастность и детализацию: темные сцены обретают глубину, а светлые – естественную яркость. Для плавности динамичных сцен реализована технология MEMC, которая добавляет промежуточные кадры и устраняет разрывы при воспроизведении. Haier 43 Smart TV S2 PRO работает на ОС Android TV 11.0, что открывает доступ к каталогу приложений, онлайн?кинотеатров и стриминговых сервисов. Голосовой помощник Google Assistant позволяет управлять телевизором с помощью команд – достаточно нажать кнопку на пульте и произнести запрос. Для трансляции контента со смартфона поддерживается технология Chromecast: можно выводить на большой экран фото, видео или презентации. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологией DBX?TV создает объемное, насыщенное звучание, приближенное к кинотеатральному. Эквалайзер дает возможность настроить тембр под конкретный контент – от диалогов в сериалах до мощных басов в блокбастерах.

Отзывы о товаре Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43" QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI; 2 x USB; RJ-45 (Ethernet); композитный (видео); стерео-аудио; CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Haier 43 Smart TV S2 PRO с диагональю экрана 43 дюйма (109 см) оптимально подходит для гостиной, спальни или просторной кухни, обеспечивая комфортный просмотр с расстояния 2-3 м. В основе визуального опыта – QLED?экран с разрешением 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.), который передает детали и насыщенные цвета. Поддержка стандарта HDR10 повышает контрастность и детализацию: темные сцены обретают глубину, а светлые – естественную яркость. Для плавности динамичных сцен реализована технология MEMC, которая добавляет промежуточные кадры и устраняет разрывы при воспроизведении. Haier 43 Smart TV S2 PRO работает на ОС Android TV 11.0, что открывает доступ к каталогу приложений, онлайн?кинотеатров и стриминговых сервисов. Голосовой помощник Google Assistant позволяет управлять телевизором с помощью команд – достаточно нажать кнопку на пульте и произнести запрос. Для трансляции контента со смартфона поддерживается технология Chromecast: можно выводить на большой экран фото, видео или презентации. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологией DBX?TV создает объемное, насыщенное звучание, приближенное к кинотеатральному. Эквалайзер дает возможность настроить тембр под конкретный контент – от диалогов в сериалах до мощных басов в блокбастерах.
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