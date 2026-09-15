Телевизор Asano 55" 55LU8120T
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 310 руб.
В наличии
Код товара: 554897
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.31х0.84х0.12
Вес, кг.
15.6
Описание товара Телевизор Asano 55" 55LU8120T
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 140 см. Модель Asano 55LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Яндекс.ТВ, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0
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Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 140 см. Модель Asano 55LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Яндекс.ТВ, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0
Телевизор Asano 55" 55LU8120T - стоимость товара 30310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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