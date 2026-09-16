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Телевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 43P7L-RU 43&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 080 руб. 
Начислим 530 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
33 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB Type-A (2), композитный вход (1), антенный вход (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

Телевизор TCL 43P7L-RU QLED 43" с разрешением 4K Ultra HD подходит для просмотра фильмов и сериалов дома. Модель оснащена яркой QLED-панелью с разрешением 3840?2160 и поддержкой HDR, что улучшает детализацию и насыщенность изображения. Смарт-ТВ под управлением Google TV открывает доступ к разнообразным приложениям и контенту.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB Type-A (2), композитный вход (1), антенный вход (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор TCL 43P7L-RU QLED 43" с разрешением 4K Ultra HD подходит для просмотра фильмов и сериалов дома. Модель оснащена яркой QLED-панелью с разрешением 3840?2160 и поддержкой HDR, что улучшает детализацию и насыщенность изображения. Смарт-ТВ под управлением Google TV открывает доступ к разнообразным приложениям и контенту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный - по цене 33080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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