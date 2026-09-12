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Телевизор QLED PolarLine 55" 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор QLED PolarLine 55" 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

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Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
  • Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
  • Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
  • Телевизор QLED PolarLine 55&quot; 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699415
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Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
hdmi, usb, wifi
Выходы
оптический, коаксиальный
Особенности звука
объемное звучание, avl
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1229x720x77
Разрешение, пикселей
3840x2160
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, wifi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.76х0.24
Вес, кг.
16.8

Описание товара Телевизор QLED PolarLine 55" 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

телевизор polarline 55pq71stc-sm - это 55-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. он поддерживает smart tv на android 11, имеет встроенные тюнеры dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s2 и обеспечивает высокое качество изображения с поддержкой hdr. аудиосистема телевизора состоит из двух динамиков мощностью 10 вт каждый, с функцией автоматического выравнивания громкости avl. телевизор оснащен тремя портами hdmi, двумя портами usb и поддерживает wi-fi и bluetooth. габариты телевизора без подставки составляют 1229x720x77 мм, а вес - 12 кг.

Отзывы о товаре Телевизор QLED PolarLine 55" 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
hdmi, usb, wifi
Выходы
оптический, коаксиальный
Особенности звука
объемное звучание, avl
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1229x720x77
Разрешение, пикселей
3840x2160
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Развернуть
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, wifi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор polarline 55pq71stc-sm - это 55-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. он поддерживает smart tv на android 11, имеет встроенные тюнеры dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s2 и обеспечивает высокое качество изображения с поддержкой hdr. аудиосистема телевизора состоит из двух динамиков мощностью 10 вт каждый, с функцией автоматического выравнивания громкости avl. телевизор оснащен тремя портами hdmi, двумя портами usb и поддерживает wi-fi и bluetooth. габариты телевизора без подставки составляют 1229x720x77 мм, а вес - 12 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED PolarLine 55" 55PQ71STC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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