Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
Телевизор BBK с диагональю 55 дюймов — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С экраном на базе QLED технологии, вы получаете четкость и яркость изображения, которая перенесет вас в центр происходящего. Черный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер. Телевизор поддерживает разрешение 4К UHD (3840x2160), что обеспечивает невероятную детализацию картинки, позволяя видеть каждый мельчайший элемент сцены. Стандарты HDTV включают 2160р, гарантирующие высокое качество просмотра и полное погружение в фильмы, игры и передачи. Операционная система Яндекс ТВ дарит пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс, который открывает мир Smart TV. Вы можете наслаждаться онлайн-контентом, приложениями и стриминговыми сервисами, подключившись к интернету через встроенный Wi-Fi. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, и DVB-S, что позволяет принимать широкий спектр эфирных и спутниковых каналов без необходимости в дополнительном оборудовании. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 16 Вт обеспечит качественный звук, дополнительно усиливающий впечатления от просмотра. Наличие трех HDMI и двух USB портов позволит подключать различные внешние устройства, включая игровые консоли, компьютеры и съемные носители информации. Это делает телевизор BBK превосходным выбором для широкого круга потребностей в мультимедийных развлечениях. Производится эта модель в Китае, что говорит о высоком уровне технологии и качества сборки по доступной цене. Телевизор BBK с диагональю 140 см — это идеальное решение для того, чтобы превратить ваш дом в настоящий кинотеатр.
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