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Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 2
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Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 6
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 2
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  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 13
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  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 23
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 24
  • Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730155
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
88
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.12х0.71х0.28
Вес, кг.
11.1

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный

Телевизор Hyundai H?LED50BU7012 — современный 4KUltraHD смарт?телевизор на платформе YaOS, сочетающий высокое качество изображения, интеллектуальные функции и лаконичный дизайн. Ультратонкий чёрный корпус органично впишется в любой интерьер, а VA?матрица обеспечивает отличную яркость, контрастность и быстрое время отклика пикселя. Дисплей с разрешением 3840?2160 пикселей (4K), частотой обновления 60Гц и широкими углами обзора до 178° по вертикали и горизонтали передаёт плавное, детализированное и динамичное изображение.Управление телевизором максимально удобно благодаря голосовому помощнику «Алиса»: достаточно нажать одну кнопку на пульте ДУ — встроенный микрофон позволит управлять медиаконтентом с помощью голосовых команд. Производительность устройства обеспечивает мощный процессор Amlogic, 2ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти — это гарантирует быструю работу без задержек и достаточно места для приложений.Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта HDMI и USB?порт для чтения данных с флеш?накопителей. Звуковое сопровождение создают два стереодинамика мощностью по 10Вт каждый с поддержкой технологии DolbyDigital, обеспечивающей объёмное и чистое звучание.Hyundai H?LED50BU7012 — это оптимальное сочетание передовых технологий, функциональности для комфортного просмотра контента.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED50BU7012 50" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
88
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Hyundai H?LED50BU7012 — современный 4KUltraHD смарт?телевизор на платформе YaOS, сочетающий высокое качество изображения, интеллектуальные функции и лаконичный дизайн. Ультратонкий чёрный корпус органично впишется в любой интерьер, а VA?матрица обеспечивает отличную яркость, контрастность и быстрое время отклика пикселя. Дисплей с разрешением 3840?2160 пикселей (4K), частотой обновления 60Гц и широкими углами обзора до 178° по вертикали и горизонтали передаёт плавное, детализированное и динамичное изображение.Управление телевизором максимально удобно благодаря голосовому помощнику «Алиса»: достаточно нажать одну кнопку на пульте ДУ — встроенный микрофон позволит управлять медиаконтентом с помощью голосовых команд. Производительность устройства обеспечивает мощный процессор Amlogic, 2ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти — это гарантирует быструю работу без задержек и достаточно места для приложений.Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта HDMI и USB?порт для чтения данных с флеш?накопителей. Звуковое сопровождение создают два стереодинамика мощностью по 10Вт каждый с поддержкой технологии DolbyDigital, обеспечивающей объёмное и чистое звучание.Hyundai H?LED50BU7012 — это оптимальное сочетание передовых технологий, функциональности для комфортного просмотра контента.
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Отзывы


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