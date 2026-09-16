Телевизор Sber SDX-55UQ6000DGA 55" Салют ТВ Frameless 4K Ultra HD темно-серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737996
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
13.2
Описание товара Телевизор Sber SDX-55UQ6000DGA 55" Салют ТВ Frameless 4K Ultra HD темно-серый
Sber SDX-55UQ6000DGA — это 55-дюймовый безрамочный 4K телевизор на платформе «Салют ТВ» с голосовым помощником от Сбера и технологией HDR10. VA-матрица с подсветкой Direct LED и технологией QLED обеспечивают контрастность 5500:1 и яркость 350 нит. Модель оснащена 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Ethernet, тремя портами HDMI, двумя портами USB и композитным входом. Аудиосистема на 20 Вт с поддержкой Dolby Audio. Отличный выбор для умного дома с экосистемой Sber.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Россия
Sber SDX-55UQ6000DGA — это 55-дюймовый безрамочный 4K телевизор на платформе «Салют ТВ» с голосовым помощником от Сбера и технологией HDR10. VA-матрица с подсветкой Direct LED и технологией QLED обеспечивают контрастность 5500:1 и яркость 350 нит. Модель оснащена 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Ethernet, тремя портами HDMI, двумя портами USB и композитным входом. Аудиосистема на 20 Вт с поддержкой Dolby Audio. Отличный выбор для умного дома с экосистемой Sber.
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Телевизор Sber SDX-55UQ6000DGA 55" Салют ТВ Frameless 4K Ultra HD темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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