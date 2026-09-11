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Телевизор Hisense 65" 65A85H черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 65" 65A85H черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 11
  • Телевизор Hisense 65&quot; 65A85H черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587088
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Аксессуары для Телевизор Hisense 65" 65A85H черный



Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI; композитный видеовход — 1; USB — 2
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х1.1х0.25
Вес, кг.
28.8

Описание товара Телевизор Hisense 65" 65A85H черный

Телевизор Hisense с диагональю экрана 65 дюймов (165 см) — это великолепное сочетание высоких технологий и стильного дизайна. Благодаря разрешению 3840х2160 и поддержке стандарта HDTV 2160p (4К UHD), каждая деталь и каждый цвет будут отображаться максимально чётко и насыщенно. Тип подсветки OLED обеспечивает яркие и контрастные изображения, делая просмотр любимых фильмов и передач максимально комфортным. Телевизор поддерживает функции Smart TV и оснащён Wi-Fi модулем, что позволяет легко выходить в интернет и использовать множество приложений для потокового видео. Четыре HDMI-порта обеспечивают удобное подключение различных устройств, таких как игровые консоли, Blu-ray плееры и другие мультимедиа гаджеты. Частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, делая просмотр спортивных программ и боевиков особенно захватывающим. Несмотря на свои внушительные размеры, телевизор весит 25,5 кг без подставки и 29 кг с ней, что делает его относительно лёгким для своего класса. Черный цвет корпуса и возможность крепления на стену по стандарту VESA 300x200 сделают этот телевизор стильным дополнением интерьера любой гостиной. Бренд Hisense известен своей надёжностью и качеством, что делает данную модель отличным выбором для тех, кто ценит современное качество изображения и функциональность.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65" 65A85H черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI; композитный видеовход — 1; USB — 2
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Hisense с диагональю экрана 65 дюймов (165 см) — это великолепное сочетание высоких технологий и стильного дизайна. Благодаря разрешению 3840х2160 и поддержке стандарта HDTV 2160p (4К UHD), каждая деталь и каждый цвет будут отображаться максимально чётко и насыщенно. Тип подсветки OLED обеспечивает яркие и контрастные изображения, делая просмотр любимых фильмов и передач максимально комфортным. Телевизор поддерживает функции Smart TV и оснащён Wi-Fi модулем, что позволяет легко выходить в интернет и использовать множество приложений для потокового видео. Четыре HDMI-порта обеспечивают удобное подключение различных устройств, таких как игровые консоли, Blu-ray плееры и другие мультимедиа гаджеты. Частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, делая просмотр спортивных программ и боевиков особенно захватывающим. Несмотря на свои внушительные размеры, телевизор весит 25,5 кг без подставки и 29 кг с ней, что делает его относительно лёгким для своего класса. Черный цвет корпуса и возможность крепления на стену по стандарту VESA 300x200 сделают этот телевизор стильным дополнением интерьера любой гостиной. Бренд Hisense известен своей надёжностью и качеством, что делает данную модель отличным выбором для тех, кто ценит современное качество изображения и функциональность.
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Отзывы


Телевизор Hisense 65" 65A85H черный - по цене 143530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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