Телевизор Hisense 65" 65A85H черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Hisense 65" 65A85H черный
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 65" 65A85H черный
Телевизор Hisense с диагональю экрана 65 дюймов (165 см) — это великолепное сочетание высоких технологий и стильного дизайна. Благодаря разрешению 3840х2160 и поддержке стандарта HDTV 2160p (4К UHD), каждая деталь и каждый цвет будут отображаться максимально чётко и насыщенно. Тип подсветки OLED обеспечивает яркие и контрастные изображения, делая просмотр любимых фильмов и передач максимально комфортным. Телевизор поддерживает функции Smart TV и оснащён Wi-Fi модулем, что позволяет легко выходить в интернет и использовать множество приложений для потокового видео. Четыре HDMI-порта обеспечивают удобное подключение различных устройств, таких как игровые консоли, Blu-ray плееры и другие мультимедиа гаджеты. Частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, делая просмотр спортивных программ и боевиков особенно захватывающим. Несмотря на свои внушительные размеры, телевизор весит 25,5 кг без подставки и 29 кг с ней, что делает его относительно лёгким для своего класса. Черный цвет корпуса и возможность крепления на стену по стандарту VESA 300x200 сделают этот телевизор стильным дополнением интерьера любой гостиной. Бренд Hisense известен своей надёжностью и качеством, что делает данную модель отличным выбором для тех, кто ценит современное качество изображения и функциональность.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, до 10000 руб, 24"
Теги товара: OLED, 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 149 580 руб.37395 руб. в СплитТелевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, ...
-
В наличииЦена 151 120 руб.37780 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD че...
-
В наличииЦена 161 120 руб.40280 руб. в СплитТелевизор Hisense 75UR8S черный QLED 75" 4K Ultra HD
-
В наличииЦена 172 620 руб.43155 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65S85HAEXPY 65" OLED 4K Ultra HD черный граф...
-
В наличииЦена 174 300 руб.43575 руб. в СплитТелевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026)
-
В наличииЦена 177 610 руб.44403 руб. в СплитТелевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD ч...
-
В наличииЦена 178 430 руб.44608 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65S90FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 183 050 руб.45763 руб. в СплитТелевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 20...
-
В наличииЦена 201 420 руб.50355 руб. в СплитТелевизор LG OLED65C6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD черный/серебр...
-
В наличииЦена 204 980 руб.51245 руб. в СплитТелевизор Hisense 85UR8S 85" Ultra HD 4K
-
В наличииЦена 219 600 руб.54900 руб. в СплитТелевизор Hisense Mini-LED Entry 100U7Q 100" 4K UltraHD QLED чер...
-
В наличииЦена 238 310 руб.59578 руб. в СплитТелевизор LG 86MRGB86B6A.ARUG 86" Ultra HD Mini LED черный графи...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, до 10000 руб, 24"
Теги товара: OLED, 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65" 65A85H черный