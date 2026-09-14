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Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026)

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Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 1
Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 2
Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 3
Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 4
Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 1
  • Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 2
  • Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 3
  • Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 4
  • Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
174 300 руб. 
Начислим 2789 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026)
174 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
189
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.2
Вес, кг.
31.5

Описание товара Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026)

Samsung QE75QN80HAUXPY — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
189
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
310
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung QE75QN80HAUXPY — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026) - по цене 174300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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