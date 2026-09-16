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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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Описание товара Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный
**Телевизор Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!**
Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному OLED-дисплею, этот телевизор подарит вам невероятно чёткую и насыщенную картинку с глубокими чёрными и яркими цветами.
**Почему стоит выбрать Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU?**
* **Потрясающее качество изображения:** OLED-технология обеспечивает высокую контрастность и реалистичное воспроизведение цветов.
* **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука.
* **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн телевизора гармонично впишется в любой интерьер.
С телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и видеоиграми в высочайшем качестве!
**Телевизор Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!**
Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному OLED-дисплею, этот телевизор подарит вам невероятно чёткую и насыщенную картинку с глубокими чёрными и яркими цветами.
**Почему стоит выбрать Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU?**
* **Потрясающее качество изображения:** OLED-технология обеспечивает высокую контрастность и реалистичное воспроизведение цветов.
* **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука.
* **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн телевизора гармонично впишется в любой интерьер.
С телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и видеоиграми в высочайшем качестве!
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - данный товар вы можете купить по цене 163040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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