Телевизор Hisense 75U8KQ
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 560 руб.
В наличии
Код товара: 640942
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
176 560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.19х1.18х0.28
Вес, кг.
63
Описание товара Телевизор Hisense 75U8KQ
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 75-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет темно-серый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 75-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет темно-серый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор Hisense 75U8KQ - данный товар вы можете купить по цене 176560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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