Top.Mail.Ru
Телевизор Hisense 75U8KQ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Hisense 75U8KQ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 1
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 2
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 3
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 4
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 5
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 6
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 7
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 8
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 9
Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 1
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 2
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 3
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 4
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 5
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 6
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 7
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 8
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 9
  • Телевизор Hisense 75U8KQ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 560 руб. 
Начислим 2825 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 75U8KQ
176 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.19х1.18х0.28
Вес, кг.
63

Описание товара Телевизор Hisense 75U8KQ

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 75-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет темно-серый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 75U8KQ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 75-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет темно-серый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 75U8KQ - данный товар вы можете купить по цене 176560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...