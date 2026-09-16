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Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025

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Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 1
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 2
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 3
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 4
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 5
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 6
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 7
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 8
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 9
Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 1
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 2
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 3
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 4
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 5
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 6
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 7
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 8
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 9
  • Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100&quot; QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737516
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
кабель питания, документация, батарейки, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Энергопотребление при работе, Вт
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.38х1.48х0.22
Вес, кг.
75.5

Описание товара Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025

Hisense 100E7Q PRO — это современный телевизор с диагональю экрана 100 дюймов, который сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения для обеспечения превосходного качества изображения и звука. Этот телевизор идеально подходит для тех, кто ценит высокое качество и функциональность в домашнем кинотеатре. QLED Технология QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) обеспечивает яркие и насыщенные цвета, улучшая общее качество изображения. Квантовые точки позволяют достичь более широкой цветовой гаммы и повышенной яркости, что делает изображение более реалистичным и детализированным. Local Dimming Функция Local Dimming позволяет регулировать яркость отдельных зон экрана, что улучшает контрастность и глубину черного цвета. Это обеспечивает более точное и детализированное изображение, особенно в темных сценах, где важно сохранить все детали. Ultra HD Телевизор поддерживает разрешение Ultra HD (3840x2160 пикселей), что обеспечивает невероятно четкое и детализированное изображение. Высокое разрешение позволяет наслаждаться каждым кадром с максимальной детализацией, что особенно важно для больших экранов. Smart TV (ОС VIDAA U8.5) Встроенная операционная система VIDAA U8.5 предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов, включая популярные стриминговые платформы. Интуитивно понятный интерфейс и удобная навигация делают использование телевизора простым и удобным. Wi-Fi Встроенный модуль Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету, обеспечивая доступ к онлайн-контенту и обновлениям программного обеспечения. Это делает телевизор еще более функциональным и удобным в использовании. DVB-T2/T/C/S2/S Поддержка различных стандартов цифрового телевидения, включая DVB-T2, T, C, S2 и S, обеспечивает доступ к широкому спектру широковещательных каналов. Это позволяет наслаждаться разнообразным контентом без необходимости использования дополнительного оборудования. 144Hz Game Mode PRO Режим Game Mode PRO с частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное и четкое изображение, что особенно важно для геймеров. Высокая частота обновления уменьшает задержки и размытость, делая игровой процесс более комфортным и реалистичным.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
кабель питания, документация, батарейки, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Энергопотребление при работе, Вт
380
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 100E7Q PRO — это современный телевизор с диагональю экрана 100 дюймов, который сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения для обеспечения превосходного качества изображения и звука. Этот телевизор идеально подходит для тех, кто ценит высокое качество и функциональность в домашнем кинотеатре. QLED Технология QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) обеспечивает яркие и насыщенные цвета, улучшая общее качество изображения. Квантовые точки позволяют достичь более широкой цветовой гаммы и повышенной яркости, что делает изображение более реалистичным и детализированным. Local Dimming Функция Local Dimming позволяет регулировать яркость отдельных зон экрана, что улучшает контрастность и глубину черного цвета. Это обеспечивает более точное и детализированное изображение, особенно в темных сценах, где важно сохранить все детали. Ultra HD Телевизор поддерживает разрешение Ultra HD (3840x2160 пикселей), что обеспечивает невероятно четкое и детализированное изображение. Высокое разрешение позволяет наслаждаться каждым кадром с максимальной детализацией, что особенно важно для больших экранов. Smart TV (ОС VIDAA U8.5) Встроенная операционная система VIDAA U8.5 предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов, включая популярные стриминговые платформы. Интуитивно понятный интерфейс и удобная навигация делают использование телевизора простым и удобным. Wi-Fi Встроенный модуль Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету, обеспечивая доступ к онлайн-контенту и обновлениям программного обеспечения. Это делает телевизор еще более функциональным и удобным в использовании. DVB-T2/T/C/S2/S Поддержка различных стандартов цифрового телевидения, включая DVB-T2, T, C, S2 и S, обеспечивает доступ к широкому спектру широковещательных каналов. Это позволяет наслаждаться разнообразным контентом без необходимости использования дополнительного оборудования. 144Hz Game Mode PRO Режим Game Mode PRO с частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное и четкое изображение, что особенно важно для геймеров. Высокая частота обновления уменьшает задержки и размытость, делая игровой процесс более комфортным и реалистичным.
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Отзывы


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