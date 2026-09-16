Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 2025
Hisense 100E7Q PRO — это современный телевизор с диагональю экрана 100 дюймов, который сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения для обеспечения превосходного качества изображения и звука. Этот телевизор идеально подходит для тех, кто ценит высокое качество и функциональность в домашнем кинотеатре. QLED Технология QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) обеспечивает яркие и насыщенные цвета, улучшая общее качество изображения. Квантовые точки позволяют достичь более широкой цветовой гаммы и повышенной яркости, что делает изображение более реалистичным и детализированным. Local Dimming Функция Local Dimming позволяет регулировать яркость отдельных зон экрана, что улучшает контрастность и глубину черного цвета. Это обеспечивает более точное и детализированное изображение, особенно в темных сценах, где важно сохранить все детали. Ultra HD Телевизор поддерживает разрешение Ultra HD (3840x2160 пикселей), что обеспечивает невероятно четкое и детализированное изображение. Высокое разрешение позволяет наслаждаться каждым кадром с максимальной детализацией, что особенно важно для больших экранов. Smart TV (ОС VIDAA U8.5) Встроенная операционная система VIDAA U8.5 предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов, включая популярные стриминговые платформы. Интуитивно понятный интерфейс и удобная навигация делают использование телевизора простым и удобным. Wi-Fi Встроенный модуль Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету, обеспечивая доступ к онлайн-контенту и обновлениям программного обеспечения. Это делает телевизор еще более функциональным и удобным в использовании. DVB-T2/T/C/S2/S Поддержка различных стандартов цифрового телевидения, включая DVB-T2, T, C, S2 и S, обеспечивает доступ к широкому спектру широковещательных каналов. Это позволяет наслаждаться разнообразным контентом без необходимости использования дополнительного оборудования. 144Hz Game Mode PRO Режим Game Mode PRO с частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное и четкое изображение, что особенно важно для геймеров. Высокая частота обновления уменьшает задержки и размытость, делая игровой процесс более комфортным и реалистичным.
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