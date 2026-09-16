Телевизор Samsung QE65S85HAEXPY 65" OLED 4K Ultra HD черный графит
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 590 руб.
В наличии
Код товара: 737983
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
172 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
USBx2, HDMIx4, цифровой вход S/PDIF, Ethernet-LAN RJ-45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
24
Описание товара Телевизор Samsung QE65S85HAEXPY 65" OLED 4K Ultra HD черный графит
Телевизор Samsung QE65S85HAEXPY OLED с диагональю 65" оснащён разрешением 3840?2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K Ultra HD. Модель 2026 года работает под управлением Tizen OS и поддерживает функции Смарт ТВ, расширяя мультимедийные возможности.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
USBx2, HDMIx4, цифровой вход S/PDIF, Ethernet-LAN RJ-45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Телевизор Samsung QE65S85HAEXPY OLED с диагональю 65" оснащён разрешением 3840?2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K Ultra HD. Модель 2026 года работает под управлением Tizen OS и поддерживает функции Смарт ТВ, расширяя мультимедийные возможности.
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Купить Телевизор Samsung QE65S85HAEXPY 65" OLED 4K Ultra HD черный графит - по цене 172590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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