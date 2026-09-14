Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный
**Телевизор Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Погрузитесь в мир захватывающего контента с телевизором Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и впечатляющим характеристикам, этот телевизор превратит ваш дом в настоящий кинотеатр. **Почему стоит выбрать Samsung 85' NEO Q-LED?** * **Огромный экран:** диагональ 85 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться каждым моментом. * **Высокое качество изображения:** технология NEO Q-LED обеспечивает яркую и насыщенную картинку с реалистичными цветами. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука. С телевизором Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU вы получите незабываемый опыт просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и стремится создать настоящий домашний кинотеатр!
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