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Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный

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Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 610 руб. 
Начислим 2842 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный
177 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
2.1х1.2х0.2
Вес, кг.
53.9

Описание товара Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный

**Телевизор Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Погрузитесь в мир захватывающего контента с телевизором Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и впечатляющим характеристикам, этот телевизор превратит ваш дом в настоящий кинотеатр. **Почему стоит выбрать Samsung 85' NEO Q-LED?** * **Огромный экран:** диагональ 85 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться каждым моментом. * **Высокое качество изображения:** технология NEO Q-LED обеспечивает яркую и насыщенную картинку с реалистичными цветами. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука. С телевизором Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU вы получите незабываемый опыт просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и стремится создать настоящий домашний кинотеатр!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Погрузитесь в мир захватывающего контента с телевизором Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и впечатляющим характеристикам, этот телевизор превратит ваш дом в настоящий кинотеатр. **Почему стоит выбрать Samsung 85' NEO Q-LED?** * **Огромный экран:** диагональ 85 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться каждым моментом. * **Высокое качество изображения:** технология NEO Q-LED обеспечивает яркую и насыщенную картинку с реалистичными цветами. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука. С телевизором Samsung 85' NEO Q-LED QE85QN70FAUXRU вы получите незабываемый опыт просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и стремится создать настоящий домашний кинотеатр!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный - по цене 177610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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