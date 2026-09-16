Телевизор Samsung QE65S90FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
530
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.61х0.95х0.16
Вес, кг.
39.5
Описание товара Телевизор Samsung QE65S90FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
Телевизор SAMSUNG OLED QE65S90FAEXRU – флагманская модель 2025 года с технологией QD-OLED, обеспечивающая безупречное качество изображения и передовые функции. Процессор NQ4 AI Gen3 с 128 нейронными сетями оптимизирует картинку и звук в реальном времени. Технология OLED HDR+ delivers исключительную яркость и контрастность, а Motion Xcelerator 144 Гц гарантирует плавность в играх и динамичных сценах. Антибликовое покрытие и широчайшие углы обзора сохраняют качество изображения при любом освещении. Интеграция с экосистемой Samsung SmartThings и голосовое управление делают его центральным элементом умного дома.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
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Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
530
Страна производитель
Египет
Телевизор SAMSUNG OLED QE65S90FAEXRU – флагманская модель 2025 года с технологией QD-OLED, обеспечивающая безупречное качество изображения и передовые функции. Процессор NQ4 AI Gen3 с 128 нейронными сетями оптимизирует картинку и звук в реальном времени. Технология OLED HDR+ delivers исключительную яркость и контрастность, а Motion Xcelerator 144 Гц гарантирует плавность в играх и динамичных сценах. Антибликовое покрытие и широчайшие углы обзора сохраняют качество изображения при любом освещении. Интеграция с экосистемой Samsung SmartThings и голосовое управление делают его центральным элементом умного дома.
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Телевизор Samsung QE65S90FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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