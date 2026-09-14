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Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65" (DH1VNXD00RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65" (DH1VNXD00RU)

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Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 8
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Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 2
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 3
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 4
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 5
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 6
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 7
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 8
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 9
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 10
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  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 13
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 14
  • Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65&quot; (DH1VNXD00RU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734768
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
408
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.96х0.19
Вес, кг.
32.2

Описание товара Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65" (DH1VNXD00RU)

Этот телевизор Haier с внушительной диагональю 65 дюймов (165 см) создан для настоящих киноманов и ценителей больших экранов. OLED-технология дарит по-настоящему глубокий чёрный цвет и яркие насыщенные оттенки, а разрешение 3840х2160 гарантирует невероятную детализацию в формате 4K UHD. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавную картинку даже в динамичных сценах — футбольные матчи и боевики смотрятся совершенно по-новому. Благодаря Android TV и поддержке Smart TV вы легко найдёте любимые фильмы, сериалы или видео онлайн. Встроенный Wi-Fi открывает доступ к потоковым сервисам без лишних проводов, а цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-S2 позволяют смотреть эфирное, кабельное и спутниковое телевидение. Возможность крепления на стену (стандарт VESA 400x300) даёт свободу выбора размещения — телевизор органично впишется в любой интерьер. Черный цвет корпуса подчёркивает стиль и делает устройство универсальным для современной гостиной.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 65 OLED S9 Pro 65" (DH1VNXD00RU)




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
408
Страна производитель
Китай
Описание
Этот телевизор Haier с внушительной диагональю 65 дюймов (165 см) создан для настоящих киноманов и ценителей больших экранов. OLED-технология дарит по-настоящему глубокий чёрный цвет и яркие насыщенные оттенки, а разрешение 3840х2160 гарантирует невероятную детализацию в формате 4K UHD. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавную картинку даже в динамичных сценах — футбольные матчи и боевики смотрятся совершенно по-новому. Благодаря Android TV и поддержке Smart TV вы легко найдёте любимые фильмы, сериалы или видео онлайн. Встроенный Wi-Fi открывает доступ к потоковым сервисам без лишних проводов, а цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-S2 позволяют смотреть эфирное, кабельное и спутниковое телевидение. Возможность крепления на стену (стандарт VESA 400x300) даёт свободу выбора размещения — телевизор органично впишется в любой интерьер. Черный цвет корпуса подчёркивает стиль и делает устройство универсальным для современной гостиной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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