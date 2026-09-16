Top.Mail.Ru
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, 2026 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, 2026

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 1
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 2
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 3
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 4
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 5
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 6
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 7
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 8
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 1
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 2
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 3
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 4
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 5
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 6
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 7
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 8
  • Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 580 руб. 
Начислим 2394 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737501
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, 2026
149 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
338
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.81х0.19
Вес, кг.
21.3

Описание товара Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, 2026

LG OLED55C6RLA — это 55-дюймовый 4K OLED-телевизор на платформе webOS 26 с процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Частота обновления до 165 Гц с технологией VRR, поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Аудиосистема 2.2 канала с Dolby Atmos и виртуальным 11.1.2 звуком. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Характеристики

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, 2026




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
338
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG OLED55C6RLA — это 55-дюймовый 4K OLED-телевизор на платформе webOS 26 с процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Частота обновления до 165 Гц с технологией VRR, поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Аудиосистема 2.2 канала с Dolby Atmos и виртуальным 11.1.2 звуком. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Характеристики
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, 2026 - по цене 149580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...