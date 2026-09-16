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Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит

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Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 1
Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 2
Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 3
Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 4
Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 1
  • Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 2
  • Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 3
  • Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 4
  • Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 290 руб. 
Начислим 2389 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит
149 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
22.9

Описание товара Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит

Samsung QE55S90HAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
420
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung QE55S90HAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит - по цене 149290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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